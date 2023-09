"Fate lo shutdown". "Vuol distruggere la democrazia": duello a distanza tra Biden e Trump

Ennesimo scontro a distanza tra Donald Trump e Joe Biden, i due candidati più papabili per la vittoria finale delle elezioni presidenziali statunitensi del 2024. Direttamente da Truth, il social network, il tycoon ha chiesto ai repubblicani di agire per attuare lo shutdown, ovvero lasciare che che il governo federale degli Stati Uniti si blocchi in attesa di una accordo sul bilancio così da fermare i procedimenti giudiziari nei suoi confronti. Da un evento di raccolta fondi a New York, Biden ha attaccato il suo sfidante principale, sottolineando come The Donald e i suoi repubblicani Maga siano determinati a distruggere la democrazia americana e le istituzioni.

L’appello di Trump

Andiamo con ordine e partiamo con l’appello lanciato da Trump. " A fine mese si avvicina una scadenza molto importante. I repubblicani al Congresso possono e devono togliere i fondi a tutti gli aspetti del governo trasformato in arma politica del corrotto Joe Biden, che rifiuta di chiudere il confine e tratta metà del Paese come nemico dello Stato ", ha tuonato l’ex presidente definendo Biden un corrotto, proprio come aveva fatto nel 2016 contro l’allora sua sfidante democratica Hillary Clinton.

Ma non è finita qui perché Trump ha aggiunto un’altra frase alla sua invettiva: " Questa è anche l'ultima possibilità per tagliare i fondi a questi procedimenti politici contro di me e altri patrioti ". Poi l'appello finale: " Usate i vostri poteri di spesa e difendete il Paese".

Lo speaker della Camera, Kevin McCarthy, non ha commentato l'appello di Trump. In realtà lo shutdown del governo non fermerebbe i procedimenti criminali avviati nei confronti del tycoon. I suoi processi a New York e in Georgia non sarebbero penalizzati, secondo Nbc, mentre quelli federali legati al trasferimento di file dalla Casa Bianca a Mar-a-Lago e per il suo ruolo nell'insurrezione del 6 gennaio, riguardano materie che sono sempre state tenute fuori dai precedenti shutdown della spesa pubblica.

La narrazione di Biden

In un altro contesto, Biden si è nuovamente eretto a difensore della democrazia Usa. " Mi sono ricandidato perché nel 2024 è in gioco la nostra democrazia. Donald Trump e i suoi repubblicani Maga sono determinati a distruggere la democrazia americana e le strutture istituzionali ", ha dichiarato l’attuale inquilino della Casa Bianca, spiegando che " vogliono licenziare 100 mila dipendenti pubblic i", " sono animati da rabbia, paura, vendetta ".

Biden ha quindi definito l'attacco al Congresso del 6 gennaio 2021 una " vera e propria insurrezione ", secondo il resoconto del pool di giornalisti al seguito. " Il 6 gennaio questo tizio (Trump, ndr) sedeva in una saletta privata vicino allo studio Ovale guardando in tv quello che accadeva, senza fare nulla " per fermare l'assalto. " Ora corro di nuovo. Indovinate un pò perché? Penso che probabilmente a correre sarà lo stesso individuo, ed è probabile che io pensi di poterlo battere di nuovo ", ha detto.