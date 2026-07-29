Francia, nelle scatole i cadaveri di 5 neonati

Orrore in Francia. I corpicini senza vita di cinque neonati sono stati trovati in alcune scatole di cartone nell’abitazione di una coppia a Orange, nei pressi di Avignone. La macabra scoperta è stata fatta dal marito mentre la moglie era in ospedale, dove poco dopo la donna ha partorito il loro terzo figlio. Interrogato, l’uomo ha detto di essere all’oscuro di tutto, anche dell’ultima gravidanza.

La coppia ha già due figli, di 8 e 12 anni. Le indagini stanno cercando di ricostruire la vicenda, ma secondo le prime informazioni sembra che la 32enne vivesse in una condizione di negazione della gravidanza, un fenomeno clinico e psicologico sorprendente ma più frequente di quanto si creda. Lunedì scorso la donna è andata in ospedale per dei forti dolori addominali. Durante la sua assenza il marito ha deciso di frugare all’interno di alcune scatole, sul cui contenuto i due avevano avuto una precedente discussione. Quando ha aperto la prima, ha visto i resti in avanzato stato di decomposizione del primo neonato. Sconvolto, l’uomo ha portato tutto in ospedale, che ha denunciato l’accaduto alle autorità. Il peggio è arrivato quando la polizia, perquisendo la casa, ha trovato i resti di altri quattro bambini, chiusi in sacchi di plastica e sistemati in altrettante scatole. L’uomo è stato sentito dagli inquirenti, ma ha negato qualsiasi coinvolgimento. Ora la 32enne, ancora in ospedale, dovrà essere sentita dagli investigatori. Contro di lei non sono ancora stati presi provvedimenti.

Le indagini dovranno accertare intanto se si trattasse di bambini nati vivi, quando sono avvenuti i parti, come sono stati gestiti e se davvero il marito della donna non si è reso conto di nulla. La Procura di Carpentras ha contattato i servizi sociali per la tutela dei minori per valutare la situazione e ha emesso un’ordinanza provvisoria di affidamento per il neonato nato domenica, al fine di deferire il caso al giudice minorile.

Una storia sconvolgente, come altre già accadute in Francia. L’ultima a marzo, nella Vaucluse, dove una madre è stata condannata a 25 anni per la morte di due dei suoi neonati, i cui corpi erano stati nascosti in un congelatore nella sua casa di Bédoin. Un mese prima, nell’Alta Saona, una 50enne, madre di nove figli, era stata arrestata dopo il ritrovamento di due neonati nel frezeer. Nel 2010 un’altra mamma è stata condannata a 15 anni per l’omicidio di sei figli appena partoriti in segreto tra il 2000 e il 2007.