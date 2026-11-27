Alice Huang è soltanto una parte dell’identità costruita nel corso degli anni dalla donna misteriosa che ha innescato lo scandalo Nvidia. In Cina la conoscono come Huang Le. In alcuni casi si è presentata anche come Alice Wong. Chi è davvero la signorina che ha quasi compromesso la carriera di Jensen Huang? C’è chi ipotizza possa essere una spia assoldata da Pechino per rubare i preziosi chip americani di Nvidia e portare in patria il know how per fabbricarli. Altri ritengono che abbia più o meno direttamente trasferito informazioni riservate a fantomatici agenti cinesi, spinta però dall’ambizione imprenditoriale. Sappiamo soltanto che l’ultimo ruolo ufficiale ricoperto da Miss Alice, nel frattempo scomparsa nel nulla, coincideva con quello di Ceo di Megaspeed, una società di cloud computing con sede a Singapore, tra le tante partner regionali di Nvidia. Ma è scavando nel suo passato che troviamo aspetti interessanti (e preoccupanti).

Il villaggio patriottico e la fabbrica di armi

La storia di Alice Huang inizia in un anonimo appartamento di un polveroso villaggio della provincia dello Hunan, nella Cina meridionale, il Patriotic Village No. 5, e cioè il Villaggio Patriottico numero 5, a una ventina di minuti di auto dal luogo di nascita di Mao Zedong. Il padre dalla donna ha lavorato a lungo in un vasto complesso di fabbriche di armi a Nanzhushan, poco distante, in un sito denominato Fabbrica Statale n. 282. Cosa produceva? Lo Jiangnan Industries Group, una filiale del fornitore militare Norinco, realizzava di tutto: dalle granate a mano ai componenti per missili guidati.

Con l’apertura cinese ai mercati luoghi del genere hanno perso importanza, smalto, attrattività e cittadini. Molti, soprattutto i più giovani, si sono trasferiti nelle metropoli in cerca di nuove prospettive. Come ha ricostruito il New York Times, una di queste persone era proprio Alice.

Alice Huang, come era conosciuta all’estero fino a qualche settimana fa, è partita da una città industriale in declino, ha fatto carriera e, in qualche modo, è riuscita a entrare nella cerchia ristretta dell’uomo che ha innescato il boom dell’intelligenza artificiale negli Stati Uniti. Curiosa parabola quella di Alice che, secondo l’intelligence Usa, dalla primavera del 2025 a oggi sarebbe stata in contatto con un funzionario del Ministero della Sicurezza di Stato cinese, e cioè la principale agenzia di intelligence del Paese asiatico. Il condizionale è d’obbligo ma ogni ipotesi desta ingenti preoccupazioni a Washington, visto che in questo stesso periodo la signora avrebbe avuto una relazione con Jensen Huang mentre la sua azienda, la citata Megaspeed, ha fatto incetta di acquisti di chip avanzati da Nvidia.

I legami con lo Stato

Il NYT ha scoperto che la vita di Alice, fin dall’infanzia, è stata permeata dall’apparato cinese della Difesa. Ha infatti frequentato una scuola per figli di operai di una fabbrica di armi di proprietà di un’azienda statale che il governo statunitense ha ripetutamente sanzionato. Non solo: le prime esperienze lavorative come reporter nella tv di Stato l’hanno avvicinata all’orbita statale, facilitandole il consolidamento di rapporti di alto livello con personalità influenti e l’ottenimento di finanziamenti da funzionari governativi. È così che Miss. Huang ha svoltato la propria vita tra Shanghai e Pechino. Nel 2006 si è iscritta alla Hong Kong Baptist University per conseguire un master in gestione dei media: altri contatti per il suo network.

Nel 2010 Alice e sua sorella maggiore, Huang Yu, hanno registrato una società misteriosa - non sappiamo di cosa si occupasse - all’indirizzo di un edificio all’interno di un campo da golf riservato ai soci a Pechino, campo da golf che fungeva da polo di attrazione per i dirigenti pubblici e uomini d’affari. Nello stesso anno conosce il suo socio e futuro marito, Kang Wei, con il quale avrebbe investito in una rete di attività insieme ad altre personalità di spicco.

Un network ambiguo

Durante la pandemia di Covid, Alice Huang e suo marito hanno sviluppato, con il sostegno del governo locale, un centro dati chiamato Yangtze River Delta AI Advanced Computing Center. Una struttura strategica che utilizzava chip Nvidia e affittava alle aziende la propria capacità di calcolo. Il data center e Century Litong, una società creata per acquistare server Nvidia e rivendere potenza di calcolo, sono presto diventati anelli importanti della catena di approvvigionamento dei semiconduttori. I flussi di chip hanno raggiunto una rete di aziende collegate ad appaltatori militari cinesi, tra cui l’Aviation Industry Corporation of China (Avic), il conglomerato statale dell’industria aerospaziale e della difesa, e un laboratorio di intelligenza artificiale legato all’Esercito popolare di liberazione.

Nel 2022, inoltre, il team commerciale di Nvidia aveva presentato Alice Huang ad Alibaba, il colosso tecnologico cinese. A quel punto, Huang e Kang avevano iniziato a proporre agli investitori un progetto per acquistare chip Nvidia, installarli nel Sud Est Asiatico e rivendere la relativa potenza di calcolo alle aziende cinesi interessate a sviluppare applicazioni di intelligenza artificiale. L’anno successivo, nel 2023, Alice si è servita di una società registrata nelle Isole Vergini britanniche per acquisire una filiale di 7Road, azienda cinese di videogiochi, con sede a Singapore. La controllata è stata poi trasformata in Megaspeed.

Nel frattempo, Washington aveva iniziato a inasprire le restrizioni sulle esportazioni di chip avanzati per l’intelligenza artificiale verso la Cina, spingendo sempre più aziende a interrompere i rapporti commerciali con il Paese. Alice Huang ha così cominciato a costruirsi un’immagine da dirigente internazionale. Sui social ha pubblicato fotografie che la ritraevano mentre sorseggiava vino nei ristoranti di lusso di diverse città asiatiche, in compagnia di Huang, dirigente di Nvidia, e di alcuni magnati della filiera regionale dei semiconduttori e dell’elettronica. Come ha concluso il NYT, agli occhi di chi frequentava quell’ambiente, i legami con certi ambienti cinesi di Miss. Alice erano tutt’altro che nascosti.