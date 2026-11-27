A Tolosa, lo scorso weekend, gruppi di antifascisti hanno assaltato il mercatino di Natale locale prima dell’apertura, causando danni alle strutture. A Parigi, poche ore fa, un gruppo di studenti antagonisti hanno dato alle fiamme uno degli alberi di Natale che sono stati installati nella piazza davanti al Pantheon al termine di una manifestazione organizzata dall’intersindacale degli studenti e del personale contro il governo, il quale non avrebbe adottato misure adeguate contro la crisi.

La prefettura di Parigi minimizza quanto accaduto: lo definisce un “non evento”, spiega che “non ci sono stati feriti” e che non ci sono stati fermi. Secondo alcuni testimoni il tutto è avvenuto mentre la manifestazione era in via di dispersione e con poche persone residue che ancora occupavano la piazza. All’improvviso, però, ci sarebbe stato un momento di caos, con alcune persone che sono salite sulle pensiline dell’autobus e di colpo l’albero è stato avvolto dalle fiamme. Non è chiaro chi sia stato, e nemmeno si scoprirà, visto che non ci sono indagini in corso e che tutto verrà archiviato come un incidente di percorso delle solite sigle antagoniste, comunque ancora ben tollerate in Francia nonostante quanto accaduto a ottobre.

Purtroppo questi eventi vengono troppo spesso sottovalutati o, comunque, declassificati nella loro forza simbolica. Attaccare un mercatino di Natale, dare fuoco a un albero di Natale, non possono essere considerati solo come meri atti vandalici fini a se stessi. Colpiscono due dei simboli dell’Occidente cristiano, cercano di cancellare il Natale con violenza, censurando e distruggendo, una similitudine con quanto, purtroppo, è accaduto dove è arrivato lo Stato islamico a cancellare storie e tradizioni. Quell’albero non verrà rimpiazzato, il Municipio V non ha i fondi necessari da dedicare all’acquisto di un altro abete a causa dei vincoli di bilancio. Era stato con fatica trovato il budget per l’acquisto di quella decina di alberi e ora davanti al Pantheon resterà la cicatrice della violenza di sinistra.