Per mettere il maschilismo in cima alla lista delle minacce terroristiche in Francia, Anne-Cécile Mailfert ha chiamato in causa persino i servizi segreti. Secondo la presidente della Fondation des femmes (Fondazione delle donne), sarebbero stati proprio gli uomini della sicurezza interna a indicare nei mascolinisti il pericolo numero uno per i francesi. Una tesi che si scontra con un dato fornito dal procuratore nazionale antiterrorismo Olivier Christen. Su cento procedimenti aperti, 88 riguardano il terrorismo islamico.

Come riporta Le Journal du Dimanche, la polemica è scoppiata mercoledì nello studio di Quotidien. Ospite in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la Mailfert ha attribuito alla Direzione generale della sicurezza interna (Dgsi) un giudizio assai preciso. “Questi discorsi sono talmente pericolosi che la Dgsi ha comunque spiegato che la minaccia mascolinista è oggi la prima minaccia di attentati terroristici in Francia”, ha assicurato. Di qui la sua conclusione tranchant: “Dunque i francesi, ancora una volta, sono piuttosto lucidi riguardo alle minacce che pesano oggi sui diritti delle donne”.

Francia. Secondo l’attivista Anne-Cécile Mailfert, presidente dell’associazione femminista “Fondation des Femmes, la principale minaccia di attentati nel Paese arriva dalla galassia maschilista. Peccato che, stando ai dati forniti a novembre 2026 dal procuratore nazionale… pic.twitter.com/iIyZSK2cae — Leonardo Panetta (@LeonardoPanetta) November 27, 2026

Per capire che cosa dicano davvero i servizi francesi, vale la pena tornare a giugno. Interpellato da franceinfo, un responsabile della Dgsi aveva collocato la minaccia dei cosiddetti “incel” all’interno di un ambito già circoscritto, definendola “una parte molto piccola della minaccia terroristica di estrema destra”. Quanto al quadro nazionale, Christen è stato ancora più esplicito. “A metà degli anni Dieci la minaccia era quasi esclusivamente jihadista. Lo è ancora per l’88% dei procedimenti aperti, ma ne sono comparse altre”, ha spiegato a Ouest-France. Da gennaio, ha ricordato il magistrato, le autorità hanno sventato numerosi progetti di attentato e aperto 68 inchieste.

Nel suo bilancio Christen cita espressamente i movimenti mascolinisti tra i nuovi fenomeni sorvegliati, insieme alla comunità del “true crime” e all’estrema destra radicale violenta. Il salto lo ha fatto la presidente della Fondation des femmes. In procura il maschilismo compare tra le minacce emergenti. Nel racconto della Mailfert, il tempo di un intervento in tv, ha già scavalcato il terrorismo jihadista.