G7, l'intesa sull'Ucraina. Meloni: "Vertice importante, soddisfatta risultati, ringrazio Macron". Trump: "Ottimi colloqui con Zelensky e con Putin"

Oggi a Evian ultima giornata del G7. Possibile un nuovo incontro tra Zelensky e Trump. "Ho sentito Putin: deve fare un accordo, farò tutto ciò che è in mio potere", ha detto ieri il presidente Usa annunciando che "presto" potrebbe "reintrodurre le sanzioni al petrolio russo". Stasera il tycoon sarà ospite di Macron a Versailles, in una cena per l'anniversario dell'indipendenza Usa. Venerdì a Lucerna è prevista la firma dell'accordo Usa-Iran.Petroliere di Teheran hanno oltrepassato stanotte la zona del blocco americano sui porti, per la prima volta in due mesi. E nella notte i leader firmano una dichiarazione per il sostegno a Kiev. Sul Libano il G7 sostiene gli sforzi delle autorità libanesi per rafforzare il controllo statale sulle armi.
Trump: "Leader ora mi danno ragione, loro aiuto non serve più"
I leader del G7 "pensano che io abbia avuto ragione" sull'Iran. Lo ha detto il presidente americano Donald Trump, rispondendo a una domanda su un presunto "avvicinamento" dei leader alla "visione del mondo" del tycoon. "Ho praticamente sempre ragione - ha aggiunto - Ora tutti vogliono essere coinvolti, ma non ce n'è più motivo".
Trump: "Ho avuto ottimi colloqui con Zelensky e con Putin"
"Ho avuto ottimi colloqui con il presidente Zelensky e con il presidente Putin". Lo ha detto Donald Trump a margine del bilaterale con il premier indiano Narendra Modi al G7 di Evian. "Vorremmo vedere la fine" di questa guerra - ha aggiunto -. "Ho risolto 8 guerre, onestamente pensavo che questa guerra fosse più facile".
Meloni: "Confermato al G7 che l'Italia è pronta a fare la sua parte per Hormuz"
"Abbiamo confermato che l'Italia è pronta a fare la sua parte anche per missioni" volte a garantire la sicurezza della navigazione nello Stretto di Hormuz "ferme restando le necessarie autorizzazioni". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in conferenza stampa al termine del G7.
Meloni: "Lavorare per attuare accordo, Italia pronta a fare sua parte"
“Con riguardo agli sviluppi in Medio Oriente, è stato accolto da tutti positivamente l'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran che crediamo possa essere un importante quadro di riferimento per la stabilità della regione nel suo complesso. Chiaramente ora è importante lavorare per la sua attuazione, a partire dalla necessità di assicurare la sicurezza delle rotte marittime internazionali, la piena libertà di navigazione nello stretto di Hormuz. In questo quadro ho chiaramente confermato ai partner che l'Italia è pronta a fare la propria parte, anche nell'ambito di missioni che dovessero essere volte a garantire la sicurezza dei traffici commerciali, ma restando chiaramente le necessarie autorizzazioni che sono dovute richieste in questi casi”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nella conferenza stampa al termine del G7 di Evian.
Meloni: "Vertice importante, soddisfatta risultati, ringrazio Macron"
"Si sono appena chiusi i lavori di un vertice molto importante dei cui risultati sono soddisfatta". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in conferenza stampa al termine del G7, sottolineando che "abbiamo lavorato bene insieme con una convergenza che non era scontata: credo debba essere una ottima notizia per tutti".
Trump, il G7 è stato un grande successo
"Il G7 è stato un grande successo". Lo scrive Donald Trump su Truth sostenendo che l'argomento di cui i leader volevano parlare di più "è il fatto che l'Iran non avrà armi nucleari e che lo Stretto di Hormuz verrà immediatamente aperto".
eader lanciano alleanza per resilienza e produzione minerali critici
I leader del G7, riuniti a Évian sotto la presidenza francese, hanno adottato la "Dichiarazione sulla sicurezza delle catene di approvvigionamento di minerali critici". Nel documento, sottoscritto anche dall'Australia come paese partner, i Grandi esprimono "grave preoccupazione per l'uso di politiche e pratiche non di mercato e di coercizione economica" e sottolineano "l'urgenza di diversificare le nostre catene di approvvigionamento e di costruire la nostra resilienza collettiva" di fronte all'alta concentrazione dei mercati. L'obiettivo dichiarato è infatti quello di "ridurre significativamente le nostre dipendenze da un unico fornitore al di fuori del G7 e dei paesi partner per le terre rare e i magneti permanenti a meno del 60% entro il 2030", con l'ambizione di scendere al 50% il prima possibile. Per accelerare questa transizione, viene salutato con favore il lancio di "195 progetti annunciati dall'inizio del 2026 che hanno raggiunto i 64 miliardi di euro di investimenti". Per istituzionalizzare la cooperazione, i leader annunciano la nascita di un'"Alleanza G7 non vincolante per la resilienza e la produzione di minerali critici", che fornirà una piattaforma per razionalizzare le iniziative e avviare anche sistemi di stoccaggio e progetti pilota di tracciabilità (si partirà con litio e nichel) con il supporto di Aie e Ocse. Spazio anche all'economia circolare, con l'impegno di "aumentare la nostra capacità di riciclaggio collettiva in modo che sia in grado di produrre una quota significativa del consumo annuale dei membri del G7 entro la fine del 2030".
Merz, produciamo troppe poche armi, servono licenze Usa
I Paesi occidentali producono ancora un numero insufficiente di armamenti e per aumentare rapidamente la capacità industriale è necessario ricorrere a un sistema di licenze con gli Stati Uniti. Lo ha sottolineato il cancelliere tedesco, Friedrich Merz, ribadendo la necessità di rafforzare la produzione nel settore della difesa anche coinvolgendo industrie europee e ucraine. "Attualmente produciamo tutti troppo poco e questo può essere compensato concedendo licenze a imprese che dispongono delle capacità produttive necessarie, comprese aziende europee e ucraine", ha affermato il cancelliere, esprimendo inoltre "grande riconoscenza verso il presidente Trump per la forte volontà di cooperazione" in questo ambito.
Trump, è stato un grande G7, Macron ha fatto un ottimo lavoro
"Abbiamo avuto ottimi incontri, è stato un grande vertice. E la Francia ha fatto un lavoro fantastico. Il presidente Emmanuel Macron ha fatto davvero un ottimo lavoro": lo ha detto oggi il presidente americano Donald Trump, durante un colloquio bilaterale al G7 di Evian con il presidente egiziano, Al Sisi.
Mosca, al G7 Zelensky ha voluto mostrarsi come il centro dell'universo
Con la sua presenza al vertice del G7 ad Evian, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha cercato di dimostrare che è "il centro dell'intero universo". Lo ha detto la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova. Zelensky, ha commentato Zakharova in un'intervista a Radio Sputnik ripresa dalla Tass, più che scambiare strette di mano con i leader del G7, li ha "toccati" molto. "Perché fa questo?", si è chiesta la portavoce russa. Il leader ucraino, ha concluso Zakharova, "ha avuto bisogno di dimostrare a quelli che considera 'i suoì che non solo non è dimenticato, ma che lui è il centro dell'intero universo".
Trump arriva per ultimo a riunione leader, sono il boss
"Ciao, sono il boss". Donald Trump si è presentato così alla sessione di lavoro mattutina del G7 di Évian, arrivando per ultimo quando tutti gli altri leader erano già riuniti attorno al tavolo. Dopo una pacca sulla spalla al premier britannico Keir Starmer, il presidente americano ha preso posto e ha dato il via ai lavori dell'ultima giornata del summit. Prima che la riunione entrasse nel vivo, Trump ha anche invitato i giornalisti presenti a rimanere in sala per assistere alla discussione, proposta subito respinta dal presidente francese Emmanuel Macron. L'attesa degli altri leader era durata diversi minuti. In quel lasso di tempo, il presidente americano era impegnato su Truth Social, dove aveva condiviso un video del conduttore Greg Gutfeld, che celebrava su Fox News l'accordo con l'Iran raggiunto dal presidente.
Leader G7 per un Indopacifico libero e aperto
"Sottolineiamo l'importanza di una regione indo-pacifica libera e aperta, fondata sullo stato di diritto. Riaffermiamo la nostra opposizione a qualsiasi tentativo unilaterale di alterare lo status quo, in particolare con la forza o la coercizione, nel Mar Cinese Orientale, nel Mar Cinese Meridionale e nello Stretto di Taiwan, poiché tali questioni devono essere risolte pacificamente attraverso il dialogo": Lo si legge nella dichiarazione congiunta del G7 a Evian sull'Indopacifico.
Leader G7, chiediamo la fine delle violenze in Cisgiordania
"Nella Striscia di Gaza, accelereremo gli sforzi umanitari e di ricostruzione e la rapida attuazione delle opportune misure politiche e di sicurezza. Chiediamo la fine delle violenze in Cisgiordania". Lo si legge nella dichiarazione congiunta sulle questioni geopolitiche dei capi di stato e di governo del G7.
Leader G7, più armi a Kiev e rafforzeremo sanzioni a Russia
I capi di Stato e di Governo del G7 si dicono "uniti nel nostro incrollabile sostegno all'Ucraina nella difesa della sua libertà, sovranità e integrità territoriale" aggiungendo di aver "concordato di aumentare la fornitura di ulteriori capacità, sistemi e intercettori di difesa aerea, nonché di capacità a lungo raggio". Lo si legge nella dichiarazione congiunta sulle questioni geopolitiche rilasciata a Evian. "Ci impegniamo ad aumentare la pressione sull'economia di guerra russa. A tal fine, rafforzeremo le nostre sanzioni, comprese quelle sui settori del petrolio e del gas".
Leader, no a modifiche unilaterali dello status quo su Taiwan
Nel documento firmato stanotte, i leader del G7 riaffermano il sostegno a un Indo-Pacifico "libero e aperto basato sullo stato di diritto" e ribadiscono l'opposizione "a qualsiasi tentativo unilaterale di modificare lo status quo, in particolare con la forza o la coercizione" nel Mar Cinese Orientale e Meridionale e nello Stretto di Taiwan.
Leader, forte proeccupazione per programmi nucleari Nord Corea
Il G7 esprime allarme per le attività militari di Pyongyang. I leader manifestano "profonda preoccupazione per i programmi nucleari e missilistici balistici della Corea del Nord" e riaffermano l'impegno per "la completa denuclearizzazione della Corea del Nord". Il testo invita inoltre Pyongyang a "risolvere immediatamente la questione dei rapimenti".
Diversificare rotte approvvigionamento energetico rispetto a Hormuz
I leader del G7 in una dichiarazione pubblicata nella notte si "impegnano" a "accelerare la diversificazione delle rotte di approvvigionamento energetico al fine di ridurre la vulnerabilità globale allo Stretto di Hormuz e aumentare le nostre riserve energetiche".
Leader, accordo Usa-Iran raggiunto sotto la 'forte leadership' di Trump
I leader del G7 attribuiscono al presidente statunitense Donald Trump un ruolo decisivo nel raggiungimento dell'intesa tra Stati Uniti e Iran. Nella dichiarazione sui temi geopolitici, il G7 accoglie infatti "l'annuncio di un accordo tra gli Stati Uniti e l'Iran, raggiunto sotto la forte guida del Presidente Trump, con il sostegno dei paesi mediatori". Secondo i leader, l'intesa "offre un'opportunità storica per impedire all'Iran di acquisire qualsiasi arma nucleare e per affrontare le minacce legate alle sue attività regionali e balistiche". Il documento conclude ribadendo il sostegno del G7 all'accordo: "Sosteniamo tale accordo e siamo pronti a contribuire alla sua attuazione".
I leader: "Conseguire disarmo Hezbollah"
Il G7 sostiene gli sforzi delle autorità libanesi per rafforzare il controllo statale sulle armi. I leader dichiarano di sostenere, "attraverso un immediato cessate il fuoco robusto", gli sforzi per "conseguire il disarmo di Hezbollah e il monopolio delle armi" e per proteggere "l'integrità territoriale e la sovranità del Libano". Per quanto riguarda Gaza, viene annunciato un incremento dell'impegno umanitario nella Striscia. Nella dichiarazione i leader affermano: "Accelereremo gli sforzi umanitari e di ricostruzione e la rapida attuazione delle misure politiche e di sicurezza pertinenti". Il documento aggiunge: "Chiediamo la cessazione della violenza in Cisgiordania".
Leader, sostegno incrollabile a Kiev e alla sua sovranità
I leader del G7 ribadiscono il loro pieno sostegno all'Ucraina nella guerra contro la Russia. Nella dichiarazione sui temi geopolitici affermano di essere "uniti nel nostro incrollabile sostegno all'Ucraina nella difesa della sua libertà, sovranità e integrità territoriale". I leader riaffermano inoltre la "solidarietà con la popolazione ucraina che subisce attacchi alle sue infrastrutture critiche e al suo patrimonio culturale" e lodano Kiev per "la sua resilienza e i progressi compiuti sul campo di battaglia negli ultimi mesi", sottolineando che "esiste ora un nuovo slancio".
Leader, iniziativa Francia-Regno Unito può favorire ripresa traffici Hormuz
Il G7 riafferma la centralità della libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz. La dichiarazione sostiene che "il diritto di passaggio in transito senza restrizioni né pedaggi è il fondamento del commercio internazionale" e valuta che l'iniziativa guidata da Francia e Regno Unito "può svolgere un ruolo importante per facilitare la ripresa del traffico marittimo nello Stretto di Hormuz". I leader si impegnano inoltre "ad accelerare la diversificazione delle rotte di approvvigionamento energetico al fine di ridurre la vulnerabilità globale rispetto allo Stretto di Hormuz". Nel testo viene accolto con favore "il potenziale del Canada di fornire una significativa capacità aggiuntiva ai mercati globali nei prossimi anni".