G7, l'intesa sull'Ucraina. Meloni: "Vertice importante, soddisfatta risultati, ringrazio Macron". Trump: "Ottimi colloqui con Zelensky e con Putin"

I leader del G7, riuniti a Évian sotto la presidenza francese, hanno adottato la "Dichiarazione sulla sicurezza delle catene di approvvigionamento di minerali critici". Nel documento, sottoscritto anche dall'Australia come paese partner, i Grandi esprimono "grave preoccupazione per l'uso di politiche e pratiche non di mercato e di coercizione economica" e sottolineano "l'urgenza di diversificare le nostre catene di approvvigionamento e di costruire la nostra resilienza collettiva" di fronte all'alta concentrazione dei mercati. L'obiettivo dichiarato è infatti quello di "ridurre significativamente le nostre dipendenze da un unico fornitore al di fuori del G7 e dei paesi partner per le terre rare e i magneti permanenti a meno del 60% entro il 2030", con l'ambizione di scendere al 50% il prima possibile. Per accelerare questa transizione, viene salutato con favore il lancio di "195 progetti annunciati dall'inizio del 2026 che hanno raggiunto i 64 miliardi di euro di investimenti". Per istituzionalizzare la cooperazione, i leader annunciano la nascita di un'"Alleanza G7 non vincolante per la resilienza e la produzione di minerali critici", che fornirà una piattaforma per razionalizzare le iniziative e avviare anche sistemi di stoccaggio e progetti pilota di tracciabilità (si partirà con litio e nichel) con il supporto di Aie e Ocse. Spazio anche all'economia circolare, con l'impegno di "aumentare la nostra capacità di riciclaggio collettiva in modo che sia in grado di produrre una quota significativa del consumo annuale dei membri del G7 entro la fine del 2030".