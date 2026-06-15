Ginevra, scontri tra black bloc e polizia in vista del G7

Scontri a Ginevra alla vigilia del vertice del G7 in programma da oggi al 17 giugno a Evian. La polizia antisommossa ha lanciato gas lacrimogeni e utilizzato idranti contro alcuni giovani che lanciavano pietre. Le violenze, scoppiate vicino alla sede delle Nazioni Unite, sono andate avanti fino alla sera dopo una serie di incidenti lungo il percorso del corteo che ha attirato circa 20.000 persone, tra cui circa 600 Black Bloc.

Alcuni manifestanti a volto coperto hanno lanciato razzi di segnalazione verso gli agenti e hanno spaccato dei pezzi di cemento per scagliarli contro la polizia in tenuta antisommossa.

Gli scontri sono continuati anche dopo che la polizia ha ordinato ai manifestanti di disperdersi.

Diversi gli edifici presi di mira, tra cui gli uffici di PricewaterhouseCoopers, la Banque du Leman e la sede dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (ITU). Bruciata un'auto Tesla.

Per evitare altre possibili contestazioni le autorità hanno mobilitato 13mila agenti nella zona di Evian. Venti barche pattuglieranno il lago.