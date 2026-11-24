Bérénice era una principessa e regina di Giudea, ebrea, appartenente alle dinastie erodiana e asmonea. Ma nella sinossi della Clemenza di Tito pubblicato dall’Opéra di Parigi diventa una più generica “principessa africana”. Quanto basta per riaccendere la polemica sull’ennesima rilettura identitaria dei classici, dove persino un’origine storicamente accertata può diventare materia di interpretazione.

L’istituzione parigina, travolta dalle critiche sui social, ha provato a mettere un punto alla vicenda. “È storicamente incontestabile che Bérénice sia una principessa e regina di Giudea, di religione ebraica, appartenente alle dinastie erodiana e asmonea”, ha precisato in una nota diffusa due giorni prima della prima al Palais Garnier.

🔴 L’Opéra national de Paris a pris connaissance des interrogations soulevées concernant la présentation du personnage de Bérénice dans le synopsis de « La Clémence de Titus ».

Retrouvez notre réponse en intégralité ci-dessous. pic.twitter.com/JSHzlsJLxJ — Opéra de Paris (@operadeparis) November 22, 2026

Poi, però, arriva il grande salvagente della “libertà d’interpretazione”. Nel libretto originale dell’opera settecentesca, spiega l’Opéra, Bérénice resta fuori scena e “le sue origini precise non vengono mai menzionate”. Una circostanza che, secondo il teatro, lascia ai registi ampio margine per trasformarla nel simbolo più generale “della straniera o della minoranza respinta dal potere”.

Una spiegazione che non ha convinto tutti. La linguista Yana Grinshpun ha denunciato su X la scelta di presentarla come “principessa africana”, osservando che “la parola ‘ebreo’ è diventata talmente tabù nella ‘cultura’ che sembra quasi debba passare attraverso un filtro di sicurezza prima di poter essere scritta”. La deputata macronista Caroline Yadan si è spinta oltre, chiamando in causa la ministra della Cultura Catherine Pégard e parlando apertamente di “revisionismo”. E sui social c’è anche chi denuncia il presunto “antisemitismo” di questa scelta.

L’Opéra replica che la messa in scena di Willy Decker, creata nel 1997 e riproposta per la settima volta, rappresenta Bérénice come principessa africana proprio in virtù di quella libertà artistica. E sottolinea che il testo della sinossi è rimasto invariato da 29 anni.

Il punto, però, resta curioso: per raccontare una minoranza respinta dal potere si è scelto di cancellare proprio l’identità storica della minoranza a cui Bérénice apparteneva davvero. Nel laboratorio delle riletture contemporanee woke, evidentemente, anche la storia può diventare un dettaglio negoziabile.