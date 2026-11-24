Dodicimila persone sono state evacuate domenica sera dalla Co-op Live Arena di Manchester a causa del rilascio nell’aria di una sostanza sconosciuta. L’incidente è avvenuto durante il concerto del rapper statunitense Don Toliver, che per motivi precauzionali ha deciso di rimandare anche il concerto che avrebbe dovuto svolgersi ieri a Londra. Domenica una donna è stata trasportata in ospedale e più di un’ottantina sono state visitate per problemi agli occhi e sintomi respiratori. I fan del cantante presenti al concerto hanno descritto scene drammatiche con gente che urlava, non riusciva a respirare e tossiva sangue. La polizia di Manchester sta tentando di stabilire quale sia la sostanza responsabile dell’incidente e soprattutto da dove provenisse. All’inizio si pensava ad un gas lacrimogeno particolarmente forte, ma quest’ipotesi è poi stata esclusa e ulteriori test si stanno facendo su alcuni oggetti ritrovati sul luogo del concerto. Gli agenti hanno dichiarato lo status di «major incident» intorno alle 4 del mattino di ieri e al momento non sono stati effettuati arresti in correlazione con l’evento che comunque rimane particolarmente inquietante.

Molti fan del rapper si sono lamentati della carenza di misure di sicurezza da parte dell’organizzazione. Joe Howe, un ragazzo di 22 anni, ha raccontato alla BBC che l’incidente è durato per più di mezz’ora. «All’inizio ci ha investito un fortissimo cattivo odore - ha spiegato ai giornalisti - le luci si sono accese e il cantante è stato portato via dal palco. Intanto intorno a me la gente cominciava ad agitarsi, ma nessuno sapeva che cosa fare». Joe ha descritto la scena come «se il tempo si fosse fermato». «A un certo punto abbiamo deciso di andare via - ha detto -. La gente ci passava davanti in sedia rotelle e tossiva fino a soffocarsi, è stato tutto molto stressante, anche perché la sicurezza era molto carente». Un’altra ragazza ha raccontato di gente che urlava dal dolore, mentre molti altri chiedevano aiuto, ma a disposizione c’erano soltanto due membri dello staff. «Mi chiedo ancora adesso come una cosa simile possa essere capitata in un posto di così grandi dimensioni», ha commentato confusa. Malachi Clarke, un altro spettatore, afferma che il sistema di sicurezza non ha funzionato per niente. «Nessuno ci ha controllato la borsa quando siamo entrati, tanto che sono stato io a chiedere se volevano controllare la mia. All’inizio abbiamo visto soltanto una gran ressa, poi ci hanno detto che il problema era causato da qualcosa di chimico. Appena dopo un’ora che il concerto era stato sospeso ha avuto inizio l’evacuazione». L’organizzazione ha diffuso una nota stampa in cui ha reso noto che il costo di tutti i biglietti verrà rimborsato, ma rimane il mistero su che cosa sia accaduto. I fans del rapper hanno dichiarato che incidenti simili, ma meno gravi, si erano verificati anche precedentemente, durante il tour. Spray o gas erano stato diffusi sulla folla anche a Zurigo e a Parigi. Per ora i controlli sul sito, che rimane delimitato, continuano, ma la polizia ritiene che si sia trattato di un incidente isolato e che non sussistano ulteriori rischi per la popolazione della zona.