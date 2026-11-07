Il passaporto polacco, l’auto del padre, il fucile militare: chi è l’attentatore di Cracovia

Iniziano a emergere le prime informazioni sull’attentatore di Cracovia, che stando alle informazioni diffuse dai media locali sarebbe stato neutralizzato dalla polizia, anche se non ci sono notizie certe in merito. Identificato come Michal O., avrebbe 24 anni e sarebbe di nazionalità polacca: le indagini al momento escludono che possa aver agito con altre persone ma tutte le informazioni sono in corso di consolidamento. Secondo quanto riferisce la radio polacca Rmf Fm, citando il proprio reporter Kacper Wroblewski, l’attentatore ha raggiunto la piazza principale della città, Rynek Glowny, a bordo di una Subaru nera senza targa, aprendo il fuoco indiscriminatamente sui passanti con un fucile semiautomatico AR-15.

Si tratta di un’arma che utilizza munizioni calibro 5,56 millimetri, che hanno un rinculo bassissimo e permettono di sparare con grande precisione anche in movimento. È un’arma leggera, che viene usata principalmente tra i tiratori sportivi nelle gare di tiro dinamico o al bersaglio, dai cacciatori americani, dai collezionisti e dai civili che lo acquistano per la difesa abitativa. “L’autore dell’incidente avvenuto nella Piazza del Mercato di Cracovia è un cittadino della Repubblica di Polonia. Smentiamo le notizie sulla morte di un agente di polizia e sulla ricerca di un altro responsabile. L’unico responsabile noto è in custodia della polizia”, ha dichiarato il comando della polizia polacca. Dalle immagini finora diffuse si nota che ha agito con un equipaggiamento militare professionale, mascherato e con l’evidente scopo di uccidere. Sono state pubblicate sui social alcune immagini che lo inquadrano accerchiato dagli agenti e si nota la carnagione bianca e una capigliatura chiara.

Secondo i media locali, l’attentatore era alla guida di una vettura registrata a nome del padre, il quale risulta detentore anche di 11 armi da fuoco, regolarmente denunciate. La dinamica di quanto accaduto sarà accertata anche attraverso i video registrati dai testimoni ma pare che a fermare la corsa dell’attentatore sia stata una vettura bianca che, volontariamente o meno, ha incrociato la sua strada. A quel punto l’attentatore sarebbe saltato fuori dal finestrino e avrebbe iniziato a sparare contro gli agenti.