Prima dell’alba di domenica i droni marini ucraini affondano due navi russe, una da guerra fra le più moderne della flotta, alla fonda a Bengasi. La sera stessa alle 22, ad un concerto a Manchester, una sostanza sconosciuta intossica 12mila persone, che vengono evacuate nel panico. Il sospetto è che sia una nuova tattica della guerra ibrida. In mezzo l’aiuto agli ucraini fin dall’inizio dell’invasione russa dello Special boat service, l’unità di forze speciali britanniche sul mare. E il supporto informativo e tecnologico alla costola navale dello Sbu, l’intelligence militare Ucraina, che ha decimato la flotta russa nel Mar Nero e messo a segno il clamoroso raid in Libia.

«I droni marini ucraini hanno un raggio d’azione di 100 miglia e possono venire lanciati da navi madri o da basi a terra» spiega una fonte militare del Giornale. Lo Sbu ha ammesso che sono stati utilizzati 7 droni lanciati da una nave d’appoggio. Se così fosse, doveva essere in mezzo al Mediterraneo fra l’Italia e la Cirenaica. Le unità speciali ucraine che pilotano i droni, però, sarebbero state segnalate anche nel porto di Misurata e a Zawhia, un hub dei trafficanti di uomini, in Tripolitania, la zona controllata dal governo di Tripoli riconosciuto dall’Onu. La corvetta russa Merkury entrata in servizio nel 2023 e la nave cargo, che secondo gli ucraini trasportava armi, sono state affondate nell’area di Bengasi, «capitale» della Cirenaica sotto controllo del generale Khalifa Haftar.

Dal 2022 le Sbs britanniche hanno addestrato ed equipaggiato le unità ucraine del 73º Centro navale per le operazioni speciali. La prima missione di successo era stata la riconquista dell’isola dei Serpenti, nel Mar Nero, occupata dai russi. Nel luglio 2024, l’ammiraglio Tony Radakin, capo di stato maggiore inglese, accompagnando a Odessa il segretario della Difesa, John Healey, dichiarava: «Nell’ultimo anno, con l’aiuto britannico, l’Ucraina ha allontanato la flotta russa dalla Crimea». I droni marini di Kiev sono diventati sempre più micidiali. La flotta russa nel Mar Nero è stata decimata (30 unità affondate o danneggiate compresa l’ammiraglia Moskva). Non solo: per colpire con precisione a Bengasi, gli ucraini avevano bisogno di informazioni di intelligence e satellitari al di fuori della loro portata. Mosca ha denunciato più volte il coinvolgimento diretto e segreto degli inglesi.

Per questo motivo potrebbe non essere un caso il panico scatenato, 12 ore dopo l’attacco a Bengasi, al concerto nei pressi di Manchester. L’allarme sugli attacchi ibridi, sempre più spinti, è stato lanciato il 14 ottobre da Sir Ken McCallum, direttore dell’MI5, l’intelligence interna. «La Russia rimane l’aggressore numero uno» ha annunciato aggiungendo che «le forze armate e i servizi di intelligence di Mosca stanno intensificando ancora una volta i loro tentativi di guerra ibrida». Uno dei voli degli allarmi bomba del 3 novembre partiva da Manchester e per l’MI5 gli attacchi sono diventati «più sconsiderati e pericolosi».

La fonte militare sottolinea che «se la guerra arriva a Bengasi, alle porte di casa nostra, dobbiamo prepararci. Abbiamo dozzine di porti e infrastrutture critiche sul mare, che potrebbero diventare un bersaglio».