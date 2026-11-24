L’11 dicembre 2024, la cantante iraniana Parastoo Ahmadi, di 29 anni, tiene un concerto senza pubblico, trasmesso in diretta streaming sul suo canale YouTube. Ieri Parastoo e il suo gruppo sono stati fustigati dopo essere stati condannati per aver “offeso il pubblico pudore” in quell’occasione. La pena di 74 frustate, inflitta è stata eseguita nella città di Qom. Il team musicale era stato dichiarato colpevole da un tribunale cittadino lo scorso giugno, con l’accusa di aver “prodotto e pubblicato online contenuti osceni e immorali”. La punizione è avvenuta perché nel video la Ahmadi si esibiva senza indossare l’hijab, obbligatorio per legge, accanto a musicisti uomini. Oltre alla fustigazione, ai cinque è stato imposto il divieto, per la durata di due anni, di partecipare ad attività artistiche o musicali e di lasciare l’Iran. In seguito alla trasmissione del concerto Ahmadi, il pianista Ehsan Beiraqdar e il chitarrista Soheil Faqih-Nasiri sono stati arrestati. Quattro giorni dopo, i due musicisti sono stati rilasciati su cauzione. Il giorno successivo, anche Parastoo è stata rimessa in libertà su cauzione. Una settimana dopo, ha dovuto pagare 30 miliardi di rial, circa 37.000 euro, una somma astronomica in un paese dove molti stipendi non raggiungono nemmeno i 200 euro. Parastoo, vestita con un elegante abito nero senza spalline che le lasciava scoperte le spalle in quell’occasione, si era esibita da solista, accompagnata dai suoi musicisti: un’attività vietata dalla Repubblica Islamica dell’Iran sin dalla sua fondazione nel 1979. Le autorità di Teheran ritengono che la voce di una donna possa promuovere il peccato eccitando sessualmente gli uomini.

I governi occidentali e le organizzazioni per i diritti umani hanno condannato la fustigazione, definendola una forma di tortura che viola il diritto internazionale. In particolare Amnesty International la considera una punizione crudele e disumana. Da parte sua, l’Iran respinge le critiche sulla propria gestione dei diritti umani, sostenendo che i paesi occidentali dovrebbero piuttosto occuparsi degli abusi che avvengono al loro interno. Le norme iraniane che impongono l’uso dell’hijab sono diventate il centro delle proteste del 2022, avvenute in seguito alla morte di Mahsa Amini, una donna curdo-iraniana di 22 anni deceduta mentre si trovava in custodia dopo essere stata arrestata e picchiata perché non indossava “in modo appropriato” il velo. Da allora, a Teheran e in altre località dell’Iran, un numero enorme di donne ha sfidato tali regole. Come altre artiste iraniane, Ahmadi ha mostrato il suo sostegno alle manifestazioni in cui, secondo le Nazioni Unite, più di 550 iraniani sono morti a causa della repressione. Lo ha fatto eseguendo una canzone patriottica dal titolo eloquente: “Sul sangue della gioventù della patria”, del compositore Aref Qazvini.

In Iran, le donne hanno iniziato a esibirsi in gruppo dopo l’ascesa al potere del presidente riformista Mohammad Khatami nel 1997, ma solo davanti a un pubblico interamente femminile. Come accade anche in altri regimi islamici conservatori, il sistema politico iraniano nutre una diffidenza nei confronti della musica, che i religiosi più radicali considerano peccaminosa. In Iran, la radio e la televisione di stato non trasmettono esibizioni di sole donne, né tantomeno duetti con uomini. Sebbene dal 2022 molte donne iraniane abbiano abbandonato il velo facendosi promotrici di una coraggiosa campagna di disobbedienza civile, la legge iraniana non è cambiata. Il velo rimane obbligatorio. Anzi i falchi del regime di Teheran, ora rafforzati dalla guerra lanciata contro l’Iran da Israele e dagli Stati Uniti a febbraio, sono determinati a reintrodurre in maniera ancora più dura questo indumento, che costituisce un pilastro ideologico della Repubblica Islamica, un mezzo per controllare il corpo e la mente delle iraniane.