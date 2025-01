“L'impatto è stato rapido”. Cosa emerge sul disastro tra l'aereo e l'elicottero a Washington

Ascolta ora 00:00 00:00

Emergono importanti dettagli sulla tragedia di Washington. Secondo quanto riferito dai funzionari della National Transportation Safety Board (Ntsb), l’impatto tra il CRJ-700 dell'American Airlines e l'elicottero dell'esercito è stato "molto veloce, rapido" e nessuno scivolo dell'aereo è stato attivato. Lo schianto ha causato la morte di tutte le 64 persone (60 passeggeri e 4 membri dell'equipaggio) del jet proveniente dal Kansas e dei tre soldati a bordo dell'elicottero, ora l’obiettivo è avere un rapporto preliminare sull'incidente aereo di mercoledì entro 30 giorni.

"Il nostro team investigativo sarà sulla scena per tutto il tempo necessario per ottenere tutte le prove deperibili e tutti gli accertamenti dei fatti necessari per giungere a una conclusione sulla probabile causa" le parole dell’investigatore Todd Inman in conferenza stampa. "Non lasceremo nulla di intentato. L'indagine sarà approfondita" ha ribadito la presidente dell’Ntsb Jennifer Homedy: "Oggi è la nostra prima piena giornata sulla scena dell'incidente. Vogliamo capire non solo cosa è accaduto, ma perché è accaduto".

Un altro importante aggiornamento riguarda le scatole nere dell’aereo e dell’elicottero. L’Ntsb ha confermato che al momento non sono stati recuperati i registratori di volo. "Abbiamo molto dati, ma dobbiamo verificarli prima di trarre le conclusioni" ha aggiunto la responsabile dell’agenzia federale. Riflettori accesi anche sulla torre di controllo del Ronald Reagan National Airport. Secondo un rapporto preliminare interno della Federal Aviation Administration, il numero del personale era "non normale per quell'ora della giornata e il volume di traffico". Come riferito dai media statunitense, il controllore che stava gestendo gli elicotteri nelle vicinanze dell'aeroporto mercoledì sera stava anche dando istruzioni agli aerei che stavano atterrando e partendo dalle sue piste. Solitamente sono compiti divisi tra due controllori.

Il principale interrogativo riguarda la causa dell'incidente

aereo, avvenuto in una delle zone aeree più controllate e più trafficate al mondo. Le autorità hanno escluso che dietro la collisione ci sia un atto terroristico, ma solo le indagini forniranno delle risposte granitiche.