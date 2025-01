Aereo si schianta contro un elicottero militare a Washington e precipita nel fiume. Nessun superstite

Ascolta ora 00:00 00:00

Un aereo passeggeri American Airlines diretto a Washington da Wichita è entrato in collisione con un elicottero militare Black Hawk sul fiume Potomac. Una collisione a mezz'aria mentre l'aereo si stava approcciando alla pista 33 a circa 33 piedi Amsl. A bordo viaggiavano 64 persone e per il momento sono stati recuperati 18 corpi. Il presidente Donald Trump: " Si poteva evitare ". Il bilancio è ancora provvisorio e per il momento non si registrano superstiti. Nelle ricerche sono impegnate circa 300 persone e il tutto è complicato dalle condizioni meteorologiche e dal gelo.

" L'aereo era su una linea di avvicinamento perfetta e di routine verso l'aeroporto. L'elicottero ha volato dritto in direzione dell'aereo per un lungo periodo di tempo. È una notte limpida, le luci dell'aereo erano brillanti: perchè l'elicottero non ha guadagnato o perso quota, o non ha virato? ", scrive il presidente degli Stati Uniti sul suo profilo personale su Truth. " Perchè la torre di controllo non ha detto all'elicottero cosa fare anzichè chiedere se avessero visto l'aereo? Questa è una brutta situazione che sembra dovesse essere prevenuta. È una notte terribile ". L'esercito americano ha riferito che l'elicottero era in volo di addestramento

Nelle registrazioni audio tra l'elicottero e la torre di controllo, si sente quest'ultima chiedere al pilota del Black Hawk se vede l'aereo e di volare dietro di lui per evitare la collisione. Dal mezzo militare, a bordo del quale viaggiavano 3 persone, viene data conferma e viene chiesta "separazione visiva". In questo modo l'elicottero informava la torre di vedere l'aereo e di adottare le misure per evitarlo. Tuttavia, come si vede dalle immagini e dai radar, l'elicottero non cambia mai rotta e vola in direzione dell'aereo senza mai esitare o virare. Tutte le piste sono aperte ma, dicono dall'Fbi, " non c'è alcun segnale che si sia trattato di un atto terroristico ". Come riferisce la Cnn, il capo dei Vigili del Fuoco di Washington ha spiegato che " L'acqua in cui stiamo operando è profonda circa due metri e mezzo, c'è vento, ci sono pezzi di ghiaccio, quindi è pericoloso e difficile lavorare ", pertanto saranno probabilmente necessari dei giorni per ritrovare tutti i corpi.

Un portavoce dell'ufficio di Washington dell'Fbi ha dichiarato alla Cnn che una sua squadra di sommozzatori sta supportando le operazioni di localizzazione. Alcune fonti riferiscono che a bordo dell'aereo viaggiavano numerosi allenatori e pattinatori della squadra di pattinaggio di figura degli Stati Uniti. Gli atleti pare fossero parte del National Developoment Team, un programma di allenamento per i migliori giovani pattinatori artistici.

Erano di rientro da Wichita, dove fino al 26 gennaio si sono tenuto i campionati nazionali e dove fino al 28 alcuni pattinatori si erano intrattenuto per partecipare al Development Team, un programma di sviluppo e di allenamento avanzato.