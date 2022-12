Incidente al concerto dei Guns n' Roses: ecco cosa è successo a una fan

Incidente al concerto dei Guns n' Roses ad Adelaide, in Australia. Al termine della sua esibizione, il cantante Axl Rose ha infatti lanciato il microfono alla folla colpendo in pieno volto uno dei fan accalcati sotto al palco. A riportare i fatti è la stessa vittima del frontman del gruppo musicale, Rebecca Howe, che ha mostrato sui social lo stato in cui si trova ora la sua faccia.

Secondo quanto ricostruito da Adelaide Advertiser, il fatto è avvenuto nella serata di martedì scorso. I Guns n' Roses si stavano esibendo all'Adelaide Oval quando, al termine della canzone Paradise city, Axl Rose ha agitato il suo microfono per poi lanciarlo al pubblico. Un gesto piuttosto comune a un concerto. Peccato che lo strumento abbia sbattuto violentemente contro il volto di una dei tanti fan, vale a dire Rebecca Howe.

“ Ha fatto un inchino e poi ha lanciato il microfono verso la folla... e poi ha battuto proprio sul ponte del mio naso ”, ha raccontato Howe al giornalista. “ Ho subito pensato: 'Oh mio Dio, mi ha spaccato la faccia' ”.

Rimasta tramortita dopo l'urto, la donna è stata immediatamente soccorsa da un agente di polizia fuori servizio. Il microfono, invece, è stato subito arraffato da uno altro fan presente al concerto. In pochi, nell'euforia del momento, si sarebbero infatti accorti dell'accaduto.

Howe è sconvolta: " E se fosse stato un paio di centimetri a destra o a sinistra? Avrei potuto perdere un occhio... e se mi avesse colpito in bocca e mi fossi rotta i denti? Se la mia testa fosse stata girata e mi avesse colpito alla tempia, avrebbe potuto uccidermi ".

L'urto con il microfono avrebbe provocato la frattura del setto nasale. Nella fotografia mostrata sui social, la donna presenta evidenti ematomi.

#Exclusive: 10 News First speaks with the woman who was hit in the face by a microphone thrown by @gunsnroses frontman Axl Rose at this week's concert at @theadelaideoval.



Rebecca Howe described the blow like being "hit by a truck" and that she "could have lost an eye". pic.twitter.com/3FLbUgVD3z