Jared Leto nella bufera: numerose donne lo accusano di abusi. Le rivelazioni

Nuove pesanti accuse travolgono Jared Leto. L’attore premio Oscar e frontman dei Thirty Seconds to Mars è al centro del documentario della BBC Jared Leto: Hollywood’s Dark Secret, nel quale dieci donne raccontano episodi che, secondo le loro testimonianze, sarebbero avvenuti tra il 2002 e il 2016. Quattro di loro accusano l’artista di condotte che, se confermate, potrebbero configurare reati di natura sessuale. Tutte sostengono di aver conosciuto Leto quando erano adolescenti, mentre lui aveva già tra i 30 e i 40 anni. Secondo la BBC, molte delle testimonianze sarebbero state riscontrate attraverso messaggi, fotografie e racconti forniti all’epoca a parenti e amici. Jared Leto, contattato più volte dall’emittente britannica, non avrebbe risposto alle richieste di commento.

Le accuse

Le testimonianze più gravi arrivano da quattro donne identificate con nomi di fantasia per tutelarne l’identità. Una di loro racconta di essere stata aggredita sessualmente in un motel di Las Vegas quando aveva 17 anni. Dopo aver accompagnato Leto e alcuni suoi amici in un negozio dove lavorava, sarebbe stata invitata in hotel. Rimasta sola con l’attore, sostiene che lui l’avrebbe sorpresa mentre faceva la doccia, costringendola a subire un contatto sessuale indesiderato. Solo in seguito avrebbe scoperto che l’uomo aveva più di trent’anni. Una seconda donna, che all’epoca aveva 19 anni, racconta invece di essere stata invitata a una festa dopo un concerto dei Thirty Seconds to Mars a Londra. Secondo il suo racconto, si sarebbe ritrovata sola in una stanza d’albergo con Leto, il quale avrebbe pronunciato ripetutamente una frase interpretata dalla giovane come una minaccia di violenza sessuale. La donna racconta di aver capito in quel momento di essere in pericolo e di essere riuscita a lasciare la stanza.

Il presunto rapporto con una diciassettenne

Un’altra testimone indicata con lo pseudonimo Clara, afferma di aver avuto rapporti sessuali con la rockstar Leto quando aveva 17 anni e lui 34. Gli incontri sarebbero avvenuti nella casa dell’attore in California. La donna sostiene che, durante una conversazione, fosse emerso anche il tema dell’età del consenso nello Stato americano, fissata a 18 anni, ma che l’attore avrebbe minimizzato la questione. Se le accuse fossero confermate, il comportamento potrebbe rientrare nel reato di “statutory rape”, previsto dalla legislazione californiana per i rapporti sessuali con minori che non hanno raggiunto l’età legale del consenso. Ripensando a quanto accaduto ha dichiara: “Ero così ingenua e vulnerabile. Solo con il tempo ho capito quanto fosse inquietante quella situazione”.

L’accordo di riservatezza

Nel documentario compare anche la testimonianza di una donna che racconta di aver conosciuto Leto a 16 anni in un’agenzia di modelle di Los Angeles. Dopo i primi contatti via e-mail, sostiene che le conversazioni sarebbero rapidamente diventate esplicitamente sessuali. Secondo il suo racconto, l’attore le avrebbe rivolto domande molto intime e, almeno in un’occasione, avrebbe proposto un rapporto sessuale. Successivamente avrebbe ricevuto anche telefonate da un uomo che si presentava come “Christian”, il quale le avrebbe avanzato richieste di carattere pornografico. La donna ritiene possibile che dietro quell’identità potesse esserci lo stesso Leto, pur senza poterlo dimostrare. Nel 2016, racconta ancora, le sarebbe stato inviato un accordo di riservatezza (NDA) per impedirle di parlare pubblicamente della loro relazione. La donna però afferma di essersi rifiutata di firmarlo. La BBC dichiara di aver visionato il documento insieme ai relativi messaggi e alle e-mail.

Le testimonianze dell’ex staff dei Thirty Seconds to Mars

Ad alimentare i dubbi sono anche le dichiarazioni di due ex collaboratori della band. Entrambi raccontano che il personale avrebbe spesso manifestato disagio per il modo in cui Jared Leto si rapportava ad alcune ragazze molto giovani. Uno degli ex membri dello staff sostiene che venissero talvolta invitate nel backstage o nella casa dove il gruppo stava registrando. “Io credo che tutti pensassero che la differenza d’età fosse eccessiva”, afferma uno dei due nel documentario. Secondo un altro ex collaboratore, durante alcuni concerti sarebbero state selezionate modelle attraverso agenzie locali per assistere agli spettacoli con pass VIP e incontrare l’artista dietro le quinte.

Decine di accuse emerse negli anni

Le nuove testimonianze si inseriscono in un quadro già discusso negli ultimi anni. La BBC afferma di aver contato oltre 120 accuse pubblicate online nel corso del tempo riguardanti presunti comportamenti inappropriati dell’attore nei confronti di giovani donne. Nel 2025 anche il magazine statunitense Air Mail aveva raccolto le testimonianze di nove donne che accusavano Leto di comportamenti sessualmente inappropriati. In quell’occasione, l’attore aveva respinto tutte le accuse. Il documentario della BBC rappresenta però il racconto più ampio finora realizzato, con dieci donne che hanno deciso di condividere la propria esperienza, nove delle quali parlano pubblicamente per la prima volta.

Nessuna replica da parte dell’attore

Leto, oggi 54 anni, è uno degli personaggi più noti di Hollywood. Premio Oscar come miglior attore non protagonista per Dallas Buyers Club, ha recitato in film di successo come Fight Club, Blade Runner 2049, Suicide Squad e, più recentemente, Masters of the Universe. Parallelamente continua l’attività musicale con i Thirty Seconds to Mars, attualmente impegnati nella preparazione del prossimo tour europeo. La BBC riferisce di aver contattato ripetutamente l’attore per ottenere una replica alle accuse contenute nel documentario, ma di non aver ricevuto alcuna risposta.