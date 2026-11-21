Il Natale si avvicina e le città si preparano a festeggiare anche se, ormai da qualche anno, questo periodo è accompagnato dalla paura. Da 15 anni, infatti, l’Europa vive con la spada di Damocle del terrorismo questo momento dell’anno che, invece, dovrebbe essere di mera gioia e attesa per la nascita di Cristo. Tradizionalmente, da secoli ormai, da fine novembre in poi in Europa, ma soprattutto in Germania e nei Paesi dell’est si allestiscono le fiere, oggi noti come mercatini, che vantano un’affluenza di decine di migliaia di persone durante i circa 20-30 giorni di apertura. Eppure, in Germania, molte città hanno dovuto rinunciarvi a causa dei costi troppo alti per l’installazione delle barriere antiterrorismo, obbligatorie per legge ma i cui costi sono interamente a carico dei Comuni, che possono chiedere contributi ai privati ma si tratta comunque di spese enormi.

Magdeburgo, che due anni fa ha subito l’attentato terroristico islamico per mano di Taleb al-Abdulmohsen, saudita, che ha guidato un Suv a noleggio contro la folla al mercatino di Natale sull’Alter Markt causando 6 morti, quest’anno spende oltre 2,5 milioni di euro per proteggere l’area del mercatino, di cui 800.000 per il solo acquisto di un lotto di barriere anticarro, a cui si aggiungono quelle che il Comune ha preso a noleggio. Ma non basta, perché il Comune, gli apparati dello Stato e la polizia federale hanno concordato delle modifiche anche alla geografia dei mercatini: il Breite Weg, infatti, non fa più parte del mercatino di Natale perché la sua copertura avrebbe comportato dei costi eccessivamente alti, quindi si è deciso di estendere l’area del mercato oltre il municipio e fino alla Johanniskirche. “Per quanto riguarda il mercatino di Natale, sono un po’ insicuro, proprio perché sembra molto una fortezza e l’impressione è un po’ spaventoso”, è il commento di chi guarda il mondo come lo ha sempre conosciuto che cambia e si incupisce.

Per fare altri esempi di città che si sono blindate in occasione dei mercatini di Natale, Koln prevede una spesa superiore al milione di euro per le barriere e il personale di sicurezza, Augsburg, per le sole barriere, quest’anno ha speso 800.000 euro per predisporre 19 protezioni anticarro dal peso di 10 tonnellate l’una, lunghe 2,6 metri e alte 1,2 metri, che vengono rese maggiormente tollerabili e aggraziate utilizzandole come arredi urbani. Sono state trasformate in improbabili fioriere per rendere più accettabile la misura, ma resta l’idea di una “gabbia” attorno a un luogo che dovrebbe essere di gioia. Nel 2025 le spese per la sicurezza dei mercatini hanno rappresentato un quarto del budget complessivo.