Si torna a parlare di Stati Uniti e di pena capitale. Dopo il caso di Christa Pike, la donna sopravvissuta a due somministrazioni del farmaco della morte, arriva dal Texas la storia, ancora più agghiacciante, di Reinaldo Dennes.

Il 70enne, condannato a morte per l’omicidio del commerciante di diamanti Janos Szucs, è spirato tra le più atroci sofferenze. Chi era presente ha parlato di urla e movimenti violenti. Questo terribile episodio va ad inasprire una polemica già accesa e presente.

Stando a quanto riferito dalla stampa estera, Dennes è stato giustiziato nel penitenziario statale di Huntsville, in Texas. La procedura sarebbe dovuta durare circa un quarto d’ora, invece è mutata in un’agonia di ben 63 minuti, conclusasi con la morte del detenuto.

Le difficoltà sarebbero iniziate durante la fase di preparazione dell’iniezione letale. Secondo quanto dichiarato dal Dipartimento di Giustizia Penale del Texas (TDCJ), gli operatori incaricati della procedura non sarebbero riusciti a individuare facilmente vene utilizzabili per inserire i due accessi endovenosi destinati alla somministrazione del pentobarbital. Dopo diversi tentativi, gli aghi sono stati collocati nel collo e in un piede. Qualcosa, però, è andato storto.

Il reverendo Jeff Hood, guida spirituale del detenuto, ha denunciato l’accaduto. “Ha iniziato a muoversi violentemente sulla barella avanti e indietro, avanti e indietro. Ha urlato: ‘La mia gamba, la mia gamba, la mia gamba destra mi sta uccidendo’”. Mentre si contorceva e si muoveva avanti e indietro, era chiarissimo che i farmaci non stavano facendo effetto rapidamente come avrebbero dovuto... Ha urlato due volte: ‘Non sta funzionando come dovrebbe’“.

L’esecuzione è stata completata alle 19.07, dopo 63 minuti di agonia.

La testimonianza del reverendo contrasta con la versione fornita dall’amministrazione penitenziaria, che respinge le accuse di esecuzione “maldestra”. “Le flebo sono state inserite nelle vene più facilmente accessibili, nel piede sinistro e sul lato sinistro del collo”, ha dichiarato la portavoce del TDCJ, Amanda Hernandez, a Abc. “Dennes ha lamentato dolore in punti in cui non erano state inserite flebo e prima della somministrazione di qualsiasi farmaco. Non c’è stato nulla di anomalo da parte nostra”, ha aggiunto.

Dopo la vicenda di Christa Pike, sopravvissuta all’esecuzione in Tennessee, questo nuovo caso porta nuovamente l’attenzione sulle modalità di esecuzione scelte negli Usa, ponendo l’opinione pubblica di fronte a importanti interrogativi.