L'Air Force One con Trump a bordo deve tornare indietro: cosa è successo

Era decollato da circa un'ora l'Air Force One con a bordo il presidente Usa, Donald Trump, diretto a Davos (Svizzera), quando ha dovuto fare ritorno indietro per un problema elettrico. Lo ha riferito la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, spiegando che la decisione è stata presa dopo il decollo, per estrema cautela. Di ritorno l'aereo è atterrato in sicurezza.

Un giornalista che si trovava a bordo ha raccontato che le luci nella cabina stampa dell'aereo si sono spente brevemente dopo il decollo, ma non è stata fornita alcuna spiegazione immediata e circa mezz'ora

dopo il decollo ai giornalisti è stato detto che l'aereo sarebbe tornato indietro. Per Trump si è reso necessario utilizzare un altro aereo per poter raggiungere la Svizzera e assistere ai lavori del World Economic Forum.