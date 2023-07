Alcol, molestie e accoltellamenti: la rissa choc sul volo British Airways

Da Londra verso i Caraibi, un volo destinazione vacanze. Sole, relax e divertimento gli unici pensieri nella testa dei passeggeri del volo British Airways 2159, partito domenica dall’aeroporto di Gatwick verso St. Lucia. Ma non per tutti: prima dell’arrivo, è scoppiata una incredibile rissa da Far West, con tanto di accoltellamento, tra due passeggeri. Alcol a fiumi, bottiglie rotte e donne molestate: un vero e proprio incubo per i viaggiatori. E ora la compagnia aerea è finita nella bufera.

Rissa da Far West in aereo: la ricostruzione

Come riportato dal Daily Mail, i passeggeri hanno dovuto sopportare i festeggiamenti di un gruppo di dieci uomini per tutta la durata del volo, con tanto di bottiglie di alcol fornite dal personale di bordo della British Airways. Come se non bastasse, membri della comitiva si sono avvicinati a diverse viaggiatrici per molestarle platealmente. “Un uomo mi ha toccato il braccio e mi ha fatto sentire molto a disagio” , la conferma di una donna. Nonostante il grande caos, la compagnia aerea non avrebbe mosso un dito.

A un’ora e venti minuti dall’atterraggio, è scoppiata la maxi rissa tra passeggeri. Sui social network sta circolando un video della violenta colluttazione: un uomo ha rotto una bottiglia di vetro - rubata nella cucina dell'aereo - per colpire un altro passeggero. Diversi testimoni hanno accusato il personale di bordo di non essere intervenuto e di aver versato benzina sul fuoco ignorando l’atteggiamento indicibile del gruppetto prima della zuffa. “L'aggressore si comportava in modo terribile prima dell'incidente, il personale della era forse troppo intimidito per riprendere il controllo, ma l'atmosfera stava chiaramente degenerando” , il racconto di un'altra donna.

I piloti non hanno potuto fare altro che proseguire verso l’aeroporto internazionale di Hewanorra a Vieux Fort. Alcuni presenti si sono messi in mezzo per porre fine alla rissa: un uomo ha riportato anche una ferita da taglio ed è stato medicato da un’infermiera. Terminato l’atterraggio, sul BA 2159 sono saliti a bordo i paramedici e tre agenti di polizia. La polizia di St. Lucia ha confermato che il caso è sotto inchiesta, ma non sono state rese note le identità dei coinvolti.

Come anticipato, i passeggeri hanno stigmatizzato senza mezzi termini l’operato della British Airways: “ Hanno ignorato le molestie, il caos e l’eccessivo consumo di alcol ”. La compagnia ha diramato una nota su quanto accaduto: “Siamo scioccati dal fatto che qualcuno abbia agito in questo modo e siamo grati al nostro equipaggio di cabina altamente qualificato e ai clienti che li hanno aiutati a gestire questo difficile incidente. Vogliamo rassicurare i clienti che questo comportamento non sarà mai tollerato e adotteremo sempre le misure appropriate”.