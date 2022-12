"Come Luigi XVI e Maria Antonietta...". Bufera su Macron e Brigitte

Aspramente criticato per le sue continue apparizioni nel corso dell'ultimo mondiale di calcio, Emmanuel Macron continua a ricevere giudizi negativi da parte del popolo e della stampa francese.

Scoppia infatti il caso de La Sablière, terreno sito a sud del Canale grande del parco della reggia di Versailles, in cui da tempo i dipendenti del palazzo sono soliti coltivare ortaggi per il proprio consumo. È notizia recente che l'orto allestito dai lavoratori del parco verrà presto distrutto per essere collocato altrove. Il motivo? Come spesso accade, abbiamo una versione ufficiale e una ufficiosa. Quella ufficiosa, come è facile intuire, riguarda Macron e consorte.

Come Luigi XVI e Maria Antonietta

Il quotidiano francese Liberation riporta delle voci che vedono protagonisti della vicenda Emmanuel Macron e la moglie Brigitte. A quanto pare i due amano spendere il loro tempo libero alla Lanterne, un casino di caccia presente nella tenuta di Versailles. Si tratta di uno dei due ritiri ufficiali del presidente della Repubblica francese. Macron e consorte sono soliti soggiornare spesso nell'edificio che, guarda caso, confina proprio con il terreno reso agricolo dai dipendenti di Versailles.

Gli agenti del parco, spiega Liberation, devono necessariamente passare vicino alla residenza dei Macron per accedere all'orto. Nel corso degli anni, l'appezzamento di terreno è stato ampiamente utilizzato per coltivare ortaggi di stagione, e non sono neppure mancate galline e piccoli animali da cortile. Si parla addirittura di feste e grigliate organizzate dai dipendenti del parco e dalle loro famiglie.

Il forte sospetto è che ai Macron non sia piaciuta questa assidua frequentazione del terreno. Ci sono voci che riferiscono di vere e proprie lamentele da parte della coppia presidenziale, infastidita dal constante andirivieni. Il persistente viavai, rivela Liberation, " disturberebbe la tranquillità della coppia presidenziale quando viene alla Lanterne ".

Da qui, dunque, la decisione da parte della direzione della reggia di Versailles di tresferire l'orto altrove, abbattendo quello già presente. La notizia è stata data ai dipendenti solo alcune settimane fa, e non è stata presa molto bene. I lavoratori della tenuta stanno parlando ai principali quotidiani francesi, esprimendo scontento. " È evidente che hanno preso in simpatia la vita del castello ", commenta uno di loro a Liberation.

Mentre la direzione di Versailles si affretta a negare certe voci, si bisbiglia contro i Macron, e pare che la coppia sia stata già soprannominata Luigi XVI e Maria Antonietta.

Il trasferimento dell'orto? Una riorganizzazione

Dopo la versione ufficiosa, ecco quella ufficiale. L'orto verrà distrutto e strasferito altrove perché nell'estate del 2024 il parco di Versailles ospiterà le gare equestri previste per le prossime Olimpiadi. La tenuta deve essere riorganizzata, da qui lo spostamento della coltivazione.

Nessun fastidio da parte dei Macron. La coppia presidenziale non sarebbe assolutamente coinvolta nella decisione della direzione di trasferire altrove lo spazio agricolo. Non solo. Secondo il capo giardiniere della tenuta, il signor Alain Baraton, la nuova collocazione sarà migliore, perché più sicura e di più facile accesso. Il nuovo orto verrà allestito nei pressi del Palazzo del Trianon.