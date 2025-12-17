Malta Air, parasole spegne un motore in volo: cosa è successo sul Cracovia-Bergamo

Un caso più unico che raro ma realmente accaduto e fortunatamente senza alcuna conseguenza: poco dopo il decollo di un volo operato da Malta Air da Cracovia e diretto all'aeroporto di Bergamo Orio al Serio uno dei due motori si è spento per la caduta accidentale dell'aletta parasole posta sul parabrezza dell'aereo.

Cosa è successo

Anche se la notizia è venuta a galla nelle ultime ore, gli eventi sono accaduti l'8 dicembre scorso: un Boeing 737-8 Max di Malta Air che è di proprietà di Ryanair decolla dall'aeroporto polacco ma appena giunto ad una quota compresa tra 2.500 e tremila metri dopo il decollo accade quello che non ci si aspetta: la protezione per i raggi solari si stacca cadendo al di sopra di una delle leve di avviamento del motore, causandone lo spegnimento.

L'allarme dell'equipaggio

Come spiega il giornale specializzato Avherald, i piloti hanno subito dichiarato il cosiddetto "Pan Pan": si tratta di un segnale radio internazionale di urgenza non critica che deriva dal francese "panne" (ossia guasto), utilizzato in aviazione e nautica per segnalare una situazione grave ma senza pericolo immediato per la vita come nel caso di un problema tecnico (un motore mal funzionante) o un malessere a bordo che richiede assistenza ma non è un'emergenza vitale.

Fortunatamente, il motore spento accidentalmente si è riavviato pochi secondi dopo grazie al comandante che è stato veloce e proattivo nella gestione di questa situazione di emergenza. Subito dopo, infatti, il Pan Pan è stato annullato e il volo della Malta Air ha proseguito serenamente verso Bergamo dove è atterrato circa un'ora e mezza dopo.

Le indagini

Secondo le informazioni del Boeing 737 Max, si tratta di un aeromobile a fusoliera stretta di 4 anni e mezzo che è operativo con la compagnia aerea fin dalla sua prima consegna dalla fabbrica nel luglio 2021. Per far luce sull'accaduto si è già mossa la Commissione statale polacca come ricorda Repubblica che sullo spegnimento del motore ha spiegato brevemente la dinamica parlando " dell’oscurante parasole con la leva di avviamento del motore ". Restano da capire soltanto alcune cose sulle quali, per adesso, si possono fare ipotesi generiche: l'aereo è successivamente rimasto fermo sulla pista bergamasca per bene 50 ore, quindi oltre due giorni, per poi tornare regolarmente in servizio. A cosa può essere dovuto uno stop così lungo?

E poi, soprattutto, per spegnere un motore in un Boeing 737 Max bisogna sollevare una leva verso l'alto e spingerla indietro, ecco perché la caduta accidentale dell'aletta parasole non dovrebbe essere stata in grado di compiere una cosa del genere.

A meno che, e questa è l'ipotesi potenzialmente più accreditata, potrebbe essere stata difettosa oppure i piloti, subito dopo la caduta, possono accidentalmente aver spostato la leva manualmente spegnendo il motore per alcuni secondi.