Meghan, “umiliata” da Re Carlo, è felice di essere tornata in California

Le indiscrezioni sull’incontro tra i Sussex e Re Carlo III, avvenuto lo scorso 10 luglio a Highgrove House, non si sono ancora placate. Stando ad alcune voci Harry e Meghan starebbero pensando a un parziale ritorno nel Regno Unito. Altre, invece, sono certe che tra la Corona e la coppia ribelle non vi sia stato un vero riavvicinamento. Senza contare che i duchi non avrebbero ancora chiarito le loro posizioni con William e Kate. La situazione appare molto incerta, in bilico tra i desideri di Carlo III come padre e i suoi doveri di Re, tra l’incancellabile legame fraterno di William e Harry e la faida che minaccia di dividerli per sempre. Secondo le ultime rivelazioni Meghan si sarebbe sentita addirittura “umiliata” dall’istituzione monarchica. Per lei e per Harry il viaggio nel Regno Unito si sarebbe trasformato in un “incubo” da dimenticare.





Carlo “esasperato”

Il viaggio di Harry e Meghan nel Regno Unito non è cominciato sotto i migliori auspici. Lo scorso giugno il duca annunciò la visita nella sua patria per il countdown dei prossimi Invictus Games, che si terranno a Birmingham nel luglio 2027. I tabloid, ricorda il People, ipotizzarono che Meghan Markle e i piccoli Archie e Lilibet Diana avrebbero potuto unirsi al principe. Il 4 luglio scorso, però, Harry chiarì che avrebbe viaggiato da solo, poiché l’Home Office aveva stabilito che né lui, né la sua famiglia avevano diritto alla scorta nel regno. Alla questione della security si sarebbe aggiunta quella dell’alloggio: il Re avrebbe offerto a suo figlio di soggiornare in una delle residenze reali, probabilmente Buckingham Palace. Stando alle ricostruzioni dei fatti in un primo momento il duca avrebbe declinato l’invito, per poi cambiare idea e accettarlo. Una titubanza che avrebbe irritato il sovrano, portandolo alla drastica decisione di revocare l’offerta.

Durante la visita nel regno, quasi a sorpresa, venne resa pubblica la notizia dell’imminente arrivo di Meghan e dei bambini e dell’incontro con Carlo III. Un rapido susseguirsi di eventi, di conferme e di smentite, una specie di piccolo dramma puntualmente riportato dai giornali che il Re non avrebbe gradito affatto. “Ci sono stati dietro front e voltafaccia”, ha dichiarato l’autore reale Russell Myers al People “e tutto questo avrà contribuito alla totale esasperazione del Re e dei suoi collaboratori nei rapporti con Harry”. Poi ha aggiunto: “Quello che era stato annunciato come un grande ritorno a casa, non solo per Harry, ma potenzialmente anche per Meghan, si è trasformato in un incubo. È stata un’ulteriore prova dei contrasti nei rapporti di Harry con l’istituzione”.

“Umiliata”

“Se la questione [della sicurezza] fosse risolta, vi sarebbe molta più certezza ogni volta che [Harry] o [la sua famiglia] vengono in visita”, ha spiegato un insider di corte al People. In realtà, forse, la scorta è solo uno dei problemi che stanno esacerbando i rapporti familiari. Non dimentichiamo l’ostilità tra William e Harry e il rapporto conflittuale tra quest’ultimo e suo padre, iniziati ben prima della questione relativa alla scorta. Tutte le incomprensioni si sarebbero riversate nell’incontro del 10 luglio 2026. A farne le spese non sarebbe stato solo il principe, ma anche la duchessa. Meghan, ha detto un’altra fonte, si sarebbe sentita “umiliata” assistendo all’ennesimo contrasto tra il marito e la monarchia.

Non solo: l’autore reale Christopher Andersen è convinto che il colloquio tra la Markle e il Re non sia stato dei più cordiali. “…Dal punto di vista di Meghan l’incontro con Carlo e Camilla è stato tutt’altro che caloroso e affettuoso”, ha rivelato l’esperto a Page Six. C’era da aspettarselo dopo le accuse dei Sussex alla Corona. Secondo i tabloid, inoltre, la tensione sarebbe stata difficile da sostenere: Harry e Meghan si sarebbero sollevati al loro rientro a Montecito.

Non sappiamo davvero cosa sia accaduto durante l’incontro tra i Sussex e la royal family.

Il mistero e la confusione hanno caratterizzato questo avvenimento, ma per qualcuno non sarebbe affatto un male, soprattutto per una questione di privacy. “È meglio che la gente non sappia nulla di questi meeting”, ha evidenziato un insider a Page Six. “Dovrebbe essere consentito [ai reali] di riallacciare i legami familiari”.