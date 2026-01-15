Prima evacuazione medica della Stazione Spaziale: rientrati sulla Terra quattro astronauti

Sono rientrati sulla Terra i quattro astronauti della missione SpaceX Crew-11 che nella giornata dello scorso 8 gennaio avevano diramato un'emergenza medica. A seguito dall'allarme, sono state subito attivate tutte le procedure per far rientrare tutti i membri dell'equipaggio, e l'operazione si è conclusa questa mattina.

Tutto è partito giovedì scorso, quando è stato dato l'avviso. Si tratta, fra l'altro, della prima evacuazione di natura medica della Stazione Spaziale Internazionale (ISS). Gli astronauti sono rientrati nel nostro pianeta con ben un mese di anticipo. L'emergenza medica è stata diramata perché un membro dell'equipaggio, la cui identità non è stata rivelata per motivi di privacy, ha riscontrato dei problemi di salute.

Nel corso della giornata di ieri, mercoledì 14 gennaio, è avvenuto il distacco dalla ISS. Poi sono state necessarie circa dieci ore per l'ammaraggio. La capsula Dragon Endeavour è ammarata nell'Oceano Pacifico, al largo della costa di San Diego (California), intorno alle 00. 41 locali (09.41 qui in Italia). I quattro i membri dell'equipaggio sono stati subito recuperati e quindi accompagnati in ospedale per accertamenti. A quanto pare l'austronauta che aveva riscontrato problemi di salute è in condizioni stabili.

I membri della missione sono Zena Cardman e Mike Fincke, americani, poi il giapponese Kimiya Yui e il russo Oleg Platonov.

Dopo i controlli in ospedale, tutti e quattro saranno trasferiti al Johnson Space Center della Nasa a Houston, dove saranno sottoposti alle regolari verifiche mediche che vengono comunemente svolte alla fine di ogni missione spaziale.