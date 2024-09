Interrompe la diretta tv e salva una donna dall'uragano: "Non posso lasciarla sola"

Ascolta ora 00:00 00:00

Una lotta contro il tempo prima che la situazione precipitasse definitivamente: non ci ha pensato due volte il meteorologo dell'emittente americana Fox News, Bob Van Dillen, a interrompere la diretta tv per salvare una donna rimasta intrappolata nella sua auto a causa dell'uragano Helene che imperversava ad Atlanta, nello Stato della Georgia, e che aveva ridotto la strada a un enorme lago con l'acqua che ormai aveva raggiunto l'altezza dei finestrini delle macchine.

Il salvataggio in diretta

È stato definito giustamente un eroe Van Dillen, popolare volto tv e annunciatore delle previsioni meteo. A causa dell'eccezionale ondata di maltempo, era stato inviato in Georgia per documentare in diretta quanto stesse accadendo quando a un certo punto sente una donna gridare all'interno della sua auto chiedendo aiuto. In un primo momento, con il microfono in mano, si è girato verso la donna provando a confortare perché non era da sola e i soccorsi stavano per arrivare: il livello dell'acqua è altissimo a causa dell'alluvione, impossibile aprire la portiera dell'auto e mettersi al sicuro. " Potete vederlo, c'è una donna lì dentro ma abbiamo chiamato il 911 ", spiega ai telespettatori e ai colleghi che si trovano in studio.

A un certo punto, però, la situazione precipita: nonostante le rassicurazioni la donna è troppo agitata, impossibile aspettare l'arrivo dei soccorsi, bisogna far qualcosa subito. " Non posso lasciarla da sola, so che siamo in diretta ma non posso far finta di nulla. Torno presto ", afferma senza ripensamenti. Si toglie il microfono, il suo operatore rimane lì a filmare la scena con il meteorologo che si dirige verso la macchina, l'acqua ricopre tre quarti del corpo, riesce ad aprire la portiera e mettere la donna sulle spalle. Finalmente è salva ed è la fine di un incubo.

I commenti social

" Il mio ex collega della Cnn adesso meterologo a Fox, Bob Van Dillen, stava raccontando dell'inondazione nella mia città natale di Atlanta quando ha sentito una donna e l'ha salvata dalla sua auto allagata. Che eroe!", ha commentato su X Thomas Bradley postando il video che ormai ha fatto il giro dei social. " Bob, sei un brav'uomo. Dio ti benedica. L'umanità vince ", ha scritto Ellen commentando la vicenda. " Non tutti gli eroi indossano mantelli. Alcuni indossano auricolari", sottolinea un altro utente alludendo al collegamento in diretta.

Passata la paura, però, restano i danni la e la distruzione provocati da Helene

non soltanto in Florida ma anche in altri Stati americani con almeno 45 persone morte in cinque diversi Stati e milioni di persone direttamente coinvolte dal suo passaggio rimaste senza elettricità nelle proprie abitazioni.