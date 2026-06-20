“Non è scattato alcun allarme. Ci siamo aiutati tra di noi”. Un testimone racconta l'incendio al resort di Santo Domingo

“Non è scattato alcun allarme. Ci siamo aiutati tra di noi": sono queste le prime parole di Gabriele Russo, tarantino in vacanza nel resort in Repubblica Dominicana dove è scoppiato un incendio e ha perso la vita una turista italiana di 46 anni di origini casertane, Francesca Valentino .

Cosa è successo

All’Ansa, l’uomo ha raccontato di trovarsi sull’isola caraibica in vacanza con amici quando, intorno alle 10.45 ora locale è scattato l’incendio. "Abbiamo bussato alle porte dei vari bungalow per avvertire gli altri e farli uscire - racconta il testimone che è già tornato in Italia - Siamo poi andati tutti in spiaggia. Non c'era un vero e proprio piano di evacuazione. Pertanto nessuno di noi riusciva a capire in quel momento dove dovesse andare per mettersi in salvo. Non sappiamo - ha aggiunto - cosa abbia provocato l'incendio".

“C’erano solo due vie di fuga”

Russo ha spiegato che, secondo le prime informazioni, l’incendio sarebbe scoppiato “nell'area che ospita la mensa, che ha solo due vie di fuga. Il vento ha fatto poi in modo tale che anche gli altri bungalow, avendo il tetto in paglia, si incendiassero. Si è trattato quindi di una reazione a catena. Per fortuna il giorno prima, visto che saremmo dovuti partire l'indomani, avevamo preparato le valigie e così le abbiamo prese e portate con noi in spiaggia. Altri, meno fortunati di noi, hanno perso tutto: bagagli e documenti".

Un altro italiano che è già rientrato a Roma ha ricordato quanto vissuto come “una bruttissima esperienza. C'era tanto fumo. Seguendo altri turisti, mi sono ritrovato in un parcheggio.

Da lì ci hanno poi accompagnato direttamente in aeroporto facendoci anticipare il viaggio di ritorno in Italia. A me, tutto sommato, è andata anche bene ma so che altri hanno perso tutto e c'è stato anche chi ha perso la vita".