Nuove foto di Epstein diffuse dai dem: spuntano Chomsky e Bill Gates

Nuovi sviluppi sul caso di Jeffrey Epstein. I membri democratici della Commissione di Vigilanza della Camera dei Rappresentanti hanno reso pubbliche cinque ulteriori fotografie provenienti dalla proprietà del finanziere pedofilo, precisando che le immagini sono state diffuse senza alcun contesto aggiuntivo rispetto a quello fornito originariamente.

Tra i materiali pubblicati compare un passaporto ucraino con indicazione di sesso femminile, una fotografia del filosofo Noam Chomsky a bordo di un aereo insieme a Epstein e uno scatto che ritrae Bill Gates accanto a una donna il cui volto è stato oscurato. Un’altra immagine consiste in uno screenshot di una conversazione via sms in cui si fa riferimento all’invio di ragazze, mentre la quinta fotografia mostra il piede di una donna sul quale è riportata una citazione tratta dal romanzo “Lolita” di Vladimir Nabokov.

Nel messaggio testuale visibile nello screenshot si legge: "Non lo so, prova a mandare qualcun'altra. Ho un'amica scout, oggi mi ha mandato alcune ragazze. Ma chiede 1.000 dollari a ragazza. Ti mando le ragazze ora. Forse qualcuna andrà bene per J?". Successivamente viene riportata una descrizione dettagliata che include nome, età, altezza, misure e peso, oltre a un riferimento all’area Schengen e a una città di partenza. Molti elementi risultano oscurati, ma restano leggibili l’età indicata, un segno di spunta accanto alla voce Schengen e il riferimento alla Russia. Non sono disponibili informazioni sull’identità delle persone coinvolte nello scambio, né sul contesto in cui la conversazione avrebbe avuto luogo.

Non è stato chiarito quando, dove o da chi siano state scattate le fotografie. I democratici hanno dichiarato che la proprietà di Epstein non ha fornito spiegazioni sul contenuto delle immagini e che il materiale è stato reso pubblico nello stesso stato in cui è stato ricevuto, ad eccezione delle parti oscurate per motivi non specificati. La selezione delle immagini è avvenuta dopo la consegna alla Commissione, la scorsa settimana, di oltre 95 mila fotografie, che i membri stanno ancora esaminando.