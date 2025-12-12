Dem all'attacco, pubblicate nuove foto di Trump con Epstein

Non si sa chi le abbia scattate né quando, di preciso, ma i soggetti fotografati con Jeffrey Epstein sono noti: Donald Trump, Bill Clinton, Steve Bannon, Bill Gates, Richard Branson e altri. Si tratta di diciannove scatti, tratti dagli archivi dell'eredità del defunto finanziere pedofilo, pubblicati dai membri democratici della commissione di vigilanza della Camera.

In una foto si vede una ciotola di preservativi con una caricatura del volto di Trump; la ciotola ha un cartello con la scritta "Preservativo Trump 4,50 dollari" e ogni condom riporta l'immagine della faccia del tycoon con il testo "Sono enorme!". In un'altra foto, invece, si vede Trump con sei donne con collane di fiori, i cui volti sono stati oscurati.

Altre foto includono Steve Bannon e Epstein mentre si fanno uno scatto davanti a uno specchio; Bill Clinton con Epstein, Maxwell e un'altra coppia; e Bill Gates con l'ex Principe Andrew. Nelle immagini pubblicate compaiono anche l'ex presidente di Harvard Larry Summers e l'avvocato Alan Dershowitz.

Nessuna delle immagini diffuse, scrive la Cnn, mostra comportamenti sessuali inappropriati né si ritiene ritragga ragazze minorenni.

Robert Garcia, membro dem della Commissione, ha dichiarato: "È ora di porre fine a questa copertura della Casa Bianca e di rendere giustizia ai sopravvissuti di Jeffrey Epstein e dei suoi potenti amici.

Queste foto inquietanti sollevano ancora più interrogativi su Epstein e sui suoi rapporti con alcuni degli uomini più potenti del mondo. Non ci fermeremo finché il popolo americano non scoprirà la verità. Il dipartimento di Giustizia deve pubblicare tutti i documenti, ora".