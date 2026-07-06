Nuovo attacco contro Kiev con missili e droni: dieci persone uccise e una quarantina di feriti

Nuovo attacco russo con missili e droni contro Kiev e la regione circostante. Il bilancio è di dieci persone uccise e almeno 46 feriti. È stato parzialmente distrutto un edificio, tra il settimo e il nono piano, in seguito all'impatto di un missile. Migliaia di residenti di Kiev si sono diretti verso le stazioni della metropolitana per mettersi al riparo. L'aeronautica militare polacca ha dichiarato di aver fatto decollare i propri caccia per proteggere lo spazio aereo del paese. La città di Sebastopoli, nella penisola di Crimea sotto controllo della Russia dal 2014, è rimasta senza elettricità per un attacco ucraino alle infrastrutture energetiche. Secondo il ministro della difesa di Mosca, le truppe russe hanno lanciato un "massiccio attacco contro impianti militari-industriali e impianti energetici a Kiev".

In particolare, è stato condotto "un attacco con armi di precisione a lungo raggio, terrestri, aeree e navali, e droni d'attacco contro imprese dell'industria militare e impianti di carburante ed energia a Kiev e nella regione di Kiev". Sono stati colpiti anche "aeroporti militari nelle regioni di Dnipropetrovsk, Poltava, Cherkasy, Chernihiv e Kyiv".

Sale a 11 il bilancio vittime a Kiev: "È un crimine di guerra" A Kiev il bilancio delle vittime dell'attacco russo della scorsa notte è salito a 11. Come riporta Ukrinform, lo ha annunciato il sindaco di Kiev Vitali Klitschko su Telegram. "Secondo i medici, al momento ci sono 11 vittime dell'attacco notturno nemico a Kiev. Di queste, un uomo ferito è deceduto in ospedale stamattina. 46 persone sono rimaste ferite. 27 di loro sono state ricoverate in ospedale. Tra cui tre bambini", ha detto Klitschko. Il sindaco registra danni e distruzioni in quattro quartieri della città. Il bilancio definitivo di morti e feriti è in fase di accertamento e le operazioni di soccorso sono tuttora in corso. Sotto la supervisione procedurale della Procura della città di Kiev, è stata avviata un'indagine preliminare sul fatto che l'esercito russo abbia commesso un altro crimine di guerra che ha causato la morte di persone. La Procura generale ha rilevato che l'epicentro degli impatti e della caduta di frammenti di armi russe si trovava nei distretti di Darnytskyi e Podilskyi di Kiev, e che danni sono stati registrati anche nei distretti di Holosiivskyi e Obolonskyi. Nel quartiere di Podilskyi, gli appartamenti dal quinto al nono piano di uno degli edifici sono stati distrutti. Un incendio è scoppiato nel quartiere di Darnytskyi, distruggendo appartamenti dal secondo al quinto piano di un edificio di 25 piani. Anche gli appartamenti di un grattacielo di 30 piani in un altro complesso sono stati interessati dalle fiamme a causa della caduta di detriti.