"Brigitte Macron è nata uomo", 10 condanne in Francia

Un tribunale di Parigi ha condannato 10 persone per cyberbullismo nei confronti della first lady francese, Brigitte Macron, per aver diffuso informazioni sul suo genere e sulla sua sessualità tra cui le accuse più gravi e pesanti secondo le quali sarebbe nata uomo. Otto di essi hanno ricevuto condanne carcerarie tra quattro e otto mesi mentre un altro imputato è stato condannato a sei mesi di carcere. Tutti e dieci sono stati obbigliati a partecipare a un corso di sensibilizzazione sul cyberbullismo.

Quali sono le accuse

Il tribunale parigino ha sottolineato, tra le sue motivazioni che hanno portato alle condanne, commenti " particolarmente degradanti, offensivi e maliziosi " che si riferivano ad affermazioni false e prive di fondamento sulla presunta identità transgender e presunti reati di pedofilia nei confronti di Brigitte Macron. " Le ripetute pubblicazioni hanno avuto effetti dannosi cumulativi ", ha sottolineato il tribunale. Gli imputati, otto uomini e due donne di età compresa tra 41 e 65 anni, sono stati accusati di aver pubblicato online molti commenti dove si affermava, in maniera del tutto falsa, che la moglie del Presidente Emmanuel Macron fosse nata uomo paragonando la loro differenza di età di 24 anni alla pedofilia.

L'azione legale per i post online

Il materiale pubblicato in rete dai dieci condannati ha ricevuto anche visualizzazioni per migliaia di volte. La first lady è intervenuta domenica sera sulla tv nazionale francese TF1 spiegando di aver avviato un'azione legale per " dare l'esempio " nella lotta contro le molestie. Il suo avvocato, Jean Ennochi, ha dichiarato che quel che conta "è che vengano immediatamente attivati ​​corsi di formazione sulla sensibilizzazione al cyberbullismo e, per alcuni degli imputati, venga vietato loro di utilizzare i propri account sui social media ".

Le parole della figlia di Macron

Tiphaine Auzière, figlia della first lady, davanti al tribunale ha parlato del " deterioramento" della vita della madre da quando le molestie online si sono intensificate. " Non si possono ignorare le cose orribili dette su di lei" sottolineando che l'impatto si è esteso a tutta la famiglia, compresi i nipoti di Macron.

Chi sono i molestatori

Secondo la legge francese, la pena può essere scontata a casa anche indossando un braccialetto elettronico o seguendo altre procedure stabilite da un giudice. L'imputata Delphine Jegousse, 51 anni, nota come Amandine Roy e che si descrive come medium e scrittrice, è considerata responsabile di aver diffuso la voce dopo aver pubblicato un video di quattro ore sul suo canale YouTube nel 2021 e condannata a 6 mesi di carcere.

L'account X di Aurélien Poirson-Atlan, 41 anni, conosciuto sui social media come Zoé Sagan, è stato sospeso nel 2024 dopo che il suo nome è stato citato in diverse indagini giudiziarie; un'altra condannata a otto mesi è Poirson-Atlan insieme a un altro imputato, un gallerista.

L'unico imputato a cui non è stata inflitta la pena detentiva è stato un insegnante che si è scusato durante il processo. Gran parte di loro non potranno utilizzare il proprio account sui social media, per sei mesi, dove hanno pubblicato i post.