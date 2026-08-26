Paura malaria in Germania: un morto e 5 contagiati all’aeroporto di Francoforte

Sei dipendenti dell’aeroporto di Francoforte hanno contratto la malaria, probabilmente a causa di una zanzara infetta arrivata a bordo di un aereo da una zona in cui la malattia è diffusa. Uno dei lavoratori contagiati è morto. Lo hanno confermato il gestore dello scalo Fraport e il Robert Koch Institut (Rki), come riportano i media tedeschi. “Possiamo purtroppo confermarlo. Il nostro più profondo cordoglio va ai familiari del deceduto”, ha detto un portavoce di Fraport.

Il decesso riguarda uno dei dipendenti che avevano contratto l’infezione nell’ambito della propria attività lavorativa. Il numero complessivo dei casi è salito a sei dopo che, a metà luglio, Fraport aveva comunicato quattro dipendenti contagiati. Secondo le informazioni disponibili, la causa sarebbero zanzare infette importate, che potrebbero essere arrivate nello scalo nel mese di luglio, ad esempio all’interno della stiva di un aereo proveniente da una zona a rischio malaria. Tutti gli altri dipendenti contagiati sono attualmente sottoposti a trattamento medico.

Nello scalo sono state installate trappole per zanzare e alcuni esemplari sono stati catturati. Gli insetti saranno ora analizzati in laboratorio per verificare la presenza del parassita responsabile della malaria. Fraport ha inoltre sensibilizzato i propri dipendenti a rivolgersi a un medico in presenza dei sintomi tipici della malaria, segnalando di lavorare all’aeroporto. A tutti i titolari di un tesserino di accesso allo scalo è stata inoltre inviata una comunicazione informativa. Secondo il Rki, nei mesi di luglio e agosto sono stati segnalati esclusivamente nel territorio del Rhein-Main casi di malaria la cui insorgenza è “probabilmente collegata all’attività lavorativa presso l’aeroporto di Francoforte”. L’istituto ha informato i medici della regione sui casi registrati.

Il Dipartimento di sanità pubblica di Francoforte ha definito la cosiddetta ‘Airport-Malaria’ una modalità di trasmissione della malattia molto rara al di fuori delle aree endemiche. “La trasmissione da persona a persona non svolge alcun ruolo nella Airport-Malaria”, ha sottolineato un portavoce. Secondo il Rki, questa rara forma di malaria si verifica quando una zanzara infetta viene trasportata accidentalmente a bordo di un aereo o all’interno di un bagaglio. La trasmissione può quindi avvenire sull’aereo, nell’aeroporto o nelle immediate vicinanze dello scalo.