Paura nei cieli di Londra, sfiorato l’incidente aereo più grave degli ultimi anni: cosa è successo

Momenti di puro terrore a bordo di un aereo della British Airways, arrivato a sfiorare un disastro senza precedenti. Gli esperti del settore parlano di quello che avrebbe potuto essere l’incidente aereo degli ultimi anni per il Regno Unito.

Stando a quanto riferito dalla stampa straniera, il fatto si è verificato nella giornata di lunedì 6 luglio. Il volo BA919, partito da Düsseldorf, si trovava sopra il quartiere londinese Canary Wharf, quando è stata sfiorata la tragedia. A quanto pare l’Airbus A320 è andato in stallo dopo che un primo ufficiale ha commesso un errore in fase di avvicinamento all’aeroporto di Londra Heathrow. L’errore è stato tanto grave che, a quanto pare, è stato necessario l’intervento fisico del capitano per rimediare.

L’aereo si trovava a 1.200 metri sopra Londra, e ha rischiato di precipitare sul centro abitato. Se ciò fosse accaduto il numero delle vittime sarebbe stato terrificante, tanto che nel Regno Unito si parla già di potenziale incidente più grave degli ultimi anni.

Secondo le informazioni raccolte dal Sun, è probabile che tutto possa essere stato causato da un guasto. Da lì la perdita di controllo del velivolo, che ha portato allo stallo. Sul caso sta ora indagando l’Air Accidents Investigation Branch, e la British Airways sta collaborando alle indagini. Tra l’altro, solo pochi giorni prima, un altro aereo della compagnia ha evitato per un soffio una collisione con un drone nei pressi del Castello di Windsor. In quella circostanza si trovavano a bordo 180 passeggeri.

Per quanto riguarda il caso del volo BA919, il capitano si troverebbe adesso in congedo per riprendersi dal forte stress.