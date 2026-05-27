Perquisizioni nel quartier generale del Partito Socialista. Terremoto nel governo Sánchez

La scena, per la politica spagnola, è di quelle destinate a lasciare il segno. All’alba di oggi gli uomini della Guardia Civil si sono presentati nella storica sede centrale del Partito Socialista Operaio Spagnolo, in calle Ferraz a Madrid, dando esecuzione a un ordine dell’Audiencia Nacional nell’ambito di un’inchiesta coperta dal segreto istruttorio. Le immagini delle pattuglie davanti al cuore organizzativo del PSOE hanno trasformato una mattina ordinaria in una nuova giornata di crisi per il governo di Pedro Sánchez.

Cosa sta accadendo

Secondo le prime ricostruzioni, il procedimento sarebbe distinto dal caso Plus Ultra — relativo al controverso salvataggio della compagnia aerea durante la pandemia — ma riguarderebbe un’altra linea investigativa su possibili irregolarità nei rapporti tra apparati pubblici, società partecipate e ambienti vicini al partito socialista.

L’operazione è stata condotta dalla Unidad Central Operativa (UCO), il reparto investigativo più prestigioso della Guardia Civil, specializzato in corruzione politica e criminalità economica. E proprio la presenza della UCO nella sede di Ferraz ha fatto scattare immediatamente il parallelo con le grandi inchieste che negli ultimi vent’anni hanno terremotato la politica spagnola, dalla Gürtel alla Púnica, fino ai casi che contribuirono alla caduta del governo Rajoy.

La pista investigativa e il sospetto di una rete parallela di influenza

Le informazioni diffuse dalla stampa spagnola restano ancora frammentarie, anche perché il fascicolo è formalmente secretato. Tuttavia, diverse fonti riferiscono che gli investigatori starebbero cercando materiale informatico, comunicazioni interne e documentazione relativa a una presunta rete di pressione e influenza che avrebbe operato attorno a figure legate al PSOE e ad ambienti istituzionali.

Uno dei nomi che ricorre con maggiore frequenza è quello di Leire Díez, ex militante socialista già finita nei mesi scorsi al centro di polemiche politiche e mediatiche per presunti contatti con soggetti coinvolti in campagne contro magistrati, funzionari pubblici e membri delle forze dell’ordine impegnati in inchieste sensibili per il governo. Gli investigatori sospetterebbero l’esistenza di meccanismi opachi di raccolta informazioni e possibili circuiti di finanziamento irregolare.

Il giudice Santiago Pedraz dell’Audiencia Nacional sta coordinando personalmente l’inchiesta insieme alla Fiscalía Anticorrupción. Alcuni media iberici riferiscono di verifiche su contratti pubblici e operazioni economiche per decine di milioni di euro, comprese attività riconducibili alla SEPI, la holding statale che controlla varie partecipazioni industriali strategiche.

Per il momento non risultano arresti né accuse formali contro dirigenti di primo piano del PSOE. Tuttavia il solo fatto che gli investigatori abbiano avuto accesso alla sede centrale socialista rappresenta un salto politico enorme. In Spagna, infatti, le operazioni della UCO contro i grandi partiti evocano immediatamente il fantasma della corruzione sistemica che ha segnato l’ultimo ciclo politico del Paese.

La fragilità di Sánchez e il rischio di una nuova escalation politica

L’impatto politico dell’operazione è stato immediato. L’opposizione conservatrice del Partido Popular ha accusato il governo di vivere “una deriva senza precedenti”, mentre Vox ha parlato apertamente di “corruzione strutturale del sanchismo”. Alberto Núñez Feijóo ha chiesto spiegazioni urgenti e ha rilanciato la richiesta di elezioni anticipate, sostenendo che la Spagna starebbe attraversando “una crisi istituzionale permanente”.

Da parte sua il PSOE ha tentato di abbassare i toni, parlando di “piena collaborazione con la giustizia” e invitando a rispettare il segreto istruttorio. La Moncloa teme però soprattutto l’effetto simbolico dell’operazione: vedere la Guardia Civil entrare nella sede di Ferraz significa colpire il centro stesso del potere socialista spagnolo, in un momento in cui Sánchez appare politicamente molto più vulnerabile rispetto agli anni precedenti.

Negli ultimi mesi il premier ha dovuto affrontare un accumulo di crisi che vanno ben oltre la normale dialettica politica: dalle polemiche sul “caso Koldo” ai sospetti sulle relazioni tra governo e procure, fino alle tensioni crescenti con parte della magistratura e dei media conservatori. L’opposizione cerca ora di costruire una narrazione precisa: quella di un esecutivo assediato dagli scandali e sempre più dipendente dal controllo delle istituzioni per sopravvivere.

La partita, tuttavia, è solo all’inizio.

Ilimpedisce ancora di comprendere la reale portata dell’indagine e soprattutto se questa possa trasformarsi in un caso giudiziario capace di coinvolgere direttamente i vertici socialisti. Ma in una Spagna già polarizzata al massimo livello, l’immagine degli investigatori davanti alla sede del PSOE rischia di diventare uno dei simboli politici più forti di questo 2026.