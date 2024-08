"Pizzini", telefonate e una cerchia di fedelissimi: la vita del capo di Hamas nascosto a Gaza

Ascolta ora 00:00 00:00

Yahya Sinwar, l’erede di Ismail Haniyeh, è il ricercato numero uno di Israele. Dai massacri del 7 ottobre, di lui non si hanno più notizie certe. Il quotidiano panarabo Asharq Al-Awsat, edito a Londra, ha provato a fare chiarezza sulla vita del capo dell’ufficio politico dell’organizzazione terroristica palestinese.

Fonti di Hamas a Gaza hanno riferito al giornale che nessuno nel gruppo sa esattamente dove si trovi Sinwar, se dentro o fuori dalla Sriscia, eccezion fatta per una ristretta cerchia di fedelissimi che fanno da tramite tra lui e i vari sottoposti, “ poche persone, che garantiscono siano soddisfatte le sue necessità e che facilitano le comunicazioni con la leadership all'interno e all'estero di Gaza con metodi complessi ”. La sua sicurezza sarebbe affidata al fratello Mohammed, comandante di alto grado delle brigate al-Qassam.

Nonostante rimanga nascosto, le fonti hanno descritto Sinwar al quotidiano Asharq Al-Awsat come una figura coinvolta “ in modo attivo ”. Dall’inizio della guerra, avrebbe regolarmente inviato dei “pizzini”, messaggi sulla gestione delle operazioni e del conflitto, istruzioni spesso scritte a mano o firmate da lui stesso. “ Ha avuto contatti telefonici diretti con i leader di Hamas nei momenti critici ”, ha scritto il giornale di proprietà saudita, aggiungendo che, secondo le informazioni ricevute, Sinwar ha inviato almeno due messaggi scritti e un audio agli intermediari durante le fasi cruciali dei negoziati, rimanendo dunque " molto coinvolto in ogni fase dei colloqui, con un'attenta revisione di proposte e scambi di opinioni con i leader di Hamas ". Stando a Asharq Al-Awsat, in diverse fasi delle trattative il leader dei terroristi sarebbe stato per la “ flessibilità ”. Ad oggi, secondo una fonte citata dall’emittente Al-Sharq, Sinwar sarebbe “ pronto per un cessate il fuoco ”.

La sicurezza israeliana lo considera una delle menti dietro gli attacchi terroristici del 7 ottobre. Nel corso dei mesi di guerra, sono emerse informazioni contrastanti riguardo alla sua posizione e al suo stato di salute. Era stato anche ipotizzata la possibilità di un suo esilio in cambio della fine delle ostilità e della rinuncia del potere da parte di Hamas.

Dopo l’uccisione di Ismail Haniyeh a Teheran, ildell’organizzazione lo ha votato come nuovo capo dell’ufficio politico. Una decisione, questa, che ha confermato la linea del gruppo islamista che ha portato ai massacri dello Shabbat di sangue e alla guerra che dainfiamma il Medio Oriente.