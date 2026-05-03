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Cronaca internazionale |la guerra in medioriente

La proposta in 14 punti di Teheran per mettere fine alla guerra. Trump: "Scettico"

Trump torna a minacciare possibili attacchi all'Iran. La replica: "Non temiamo la guerra, combatteremo". Gli Usa pronti a esaminare il piano per un nuovo accordo

Diretta La proposta in 14 punti di Teheran per mettere fine alla guerra. Trump: "Scettico"
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Una proposta in 14 punti e il termine di un mese per i negoziati su un accordo per la riapertura dello Stretto di Hormuz, per mettere fine al blocco americano e alla guerra in Iran e in Libano. È quella che presenterà a breve Teheran secondo Axios che cita alcune fonti. Per queste ultime, solo dopo il raggiungimento di un'intesa sarebbe avviato un negoziato nel tentativo di trovare un accordo sul nucleare. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che sta valutando la proposta, ma ha anche espresso scetticismo sulla possibilità che porti a un accordo. "Ve ne parlerò più tardi", ha detto prima di salire a bordo dell'Air Force One.

Poco dopo aver parlato con i giornalisti, Trump ha pubblicato un post sui social media riguardo alla nuova proposta, affermando di "non riuscire a immaginare che possa essere accettabile, dato che non hanno ancora pagato un prezzo sufficientemente alto per ciò che hanno fatto all'umanità e al mondo negli ultimi 47 anni".

Trump, esaminerò nuova proposta ma non immagino sia accettabile

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che sta valutando una nuova proposta iraniana per porre fine alla guerra, ma ha anche espresso scetticismo sulla possibilità che porti a un accordo."Ve ne parlerò più tardi", ha detto prima di salire a bordo dell'Air Force One.Poco dopo aver parlato con i giornalisti, Trump ha pubblicato un post sui social media riguardo alla nuova proposta, affermando di "non riuscire a immaginare che possa essere accettabile, dato che non hanno ancora pagato un prezzo sufficientemente alto per ciò che hanno fatto all'umanità e al mondo negli ultimi 47 anni".

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