"Sei carino". Donna bacia giornalista in diretta: polemiche sul web

Sta creando un acceso dibattito sui social network l'episodio accaduto quest'oggi a un giornalista di nazionalità australiana nel corso di un collegamento in diretta dalla Moldavia.

Johnpaul Gonzo, protagonista involontario della vicenda che svolge il ruolo di corrispondente dall'Europa per l'emittente australiana 10 News First, si trovava a Chisinau. L'episodio si è verificato proprio nel bel mezzo del servizio in cui il giornalista stava analizzando per gli spettatori i recenti sviluppi del conflitto in atto tra Ucraina e Russia. La sua analisi dei dati relativi al nuovo pacchetto di aiuti militari che gli Stati Uniti starebbero per inviare a Kiev è stata interrotta da un singolare fuori programma.

A Johnpaul Gonzo, infatti, si è improvvisamente avvicinata una donna, per nulla intimorita dalla presenza della telecamera puntata sul reporter. La signora si è diretta proprio verso il corrispondente dell'emittente australiana e lo ha baciato sulla guancia.

"Sei molto carino" , ha detto prima di andarsene, lasciando di stucco il giornalista. Dopo un attimo di imbarazzo e di smarrimanto più che comprensibili, il giovane inviato si è ricomposto e ha cercato di proseguire la diretta riprendendo il filo del discorso interrotto. Una volta concluso il collegamento televisivo, Johnpaul Gonzo ha condiviso le immagini coi suoi follower, scatenando delle reazioni contrastanti.

Le polemiche

In tanti hanno voluto ironizzare sulla vicenda, trovando il lato divertente dell'episodio e scherzando col reporter. "Nel corso degli anni siamo stati fermati da polizia, manifestanti, residenti arrabbiati, fan ubriachi ma mai da qualcuno che ci ha dato un bacio!" , ha commentato un divertito collega di Gonzo che opera sul fronte per Reuters.