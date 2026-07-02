"Sembrava una patata ricoperta di squame". Cosa svelano i nuovi dossier sugli Ufo diffusi dal governo Trump

Una “patata” opalescente ricoperta di squame, sfere rosse sospese nel cielo e dischi capaci di emettere fasci luminosi. Nei giorni in cui il dibattito sugli extraterrestri è rovente complice l’uscita in sala di “Disclosure Day” di Steven Spielberg, l’amministrazione Trump ha diffuso altri 72 documenti sugli ufo.

Si tratta della terza tranche pubblicata dopo l’ordine del presidente americano di rendere accessibili le informazioni governative sui fenomeni anomali. Come riportato dal Corriere, i nuovi dossier non contengono la prova dell’esistenza degli alieni, ma ricostruiscono una serie di avvistamenti ai quali le autorità non sono ancora riuscite a fornire una spiegazione definitiva.

Il caso più singolare risale al febbraio 2022, a Colorado Springs. Cinque militari di Fort Carson raccontarono di aver visto un oggetto immobile sopra Cheyenne Mountain. Aveva bordi netti, un colore bianco-crema e una superficie composta da pannelli irregolari, simili alle squame di un pesce. L’oggetto rimase visibile per circa due minuti, prima di sparire improvvisamente. Nessuno dei testimoni aveva con sé un telefono, quindi non esistono fotografie o filmati. Il dipartimento della Difesa ha però pubblicato una ricostruzione digitale dell’avvistamento.

Secondo l’Fbi, l’immagine potrebbe essere stata provocata dalla luce del sole riflessa sulla neve e sulle nubi basse. Una spiegazione considerata, però, poco probabile. I testimoni hanno infatti assicurato che il cielo fosse limpido e che nella zona non fossero presenti aerei o palloni aerostatici. Gli investigatori hanno inoltre escluso, almeno in via preliminare, che si trattasse di una tecnologia russa o cinese. Il dossier resta aperto.

Tra i documenti figurano anche gli avvistamenti compiuti nell’ottobre 2023 da sei agenti federali. Gli uomini riferirono di aver osservato una sfera arancione generare altre sfere rosse più piccole sopra una cresta montuosa. Una di queste sarebbe rimasta ferma nel cielo per diverse ore. Nella zona erano in corso esercitazioni militari e le luci potrebbero essere state prodotte da razzi di segnalazione o da test riservati. Ma il rapporto non esclude la presenza di una tecnologia non riconosciuta e chiede ulteriori accertamenti all’Aaro, l’ufficio del Pentagono incaricato di indagare sui fenomeni anomali.

Un altro fascicolo riguarda una sfera rossa osservata nel Nord-Est degli Usa. Al centro dell’oggetto, secondo il testimone, era visibile una luce bianca simile a un “sole di plasma”. Poco dopo apparve una seconda sfera. Entrambe scomparvero senza produrre alcun rumore. In questo caso esiste anche un filmato, successivamente condiviso sui social dalla Casa Bianca.

Nessuna astronave, dunque. E nessuna certezza sulla presenza di esseri non umani.

Soltanto testimonianze, immagini incomplete, ipotesi militari e spiegazioni che non sempre coincidono con quanto raccontato dagli osservatori. I documenti aumentano, ma