"Siamo stati circondati dai miliziani". Cos'è successo alla nuova nave Ong di Casarini

La nuova nave di Mediterranea Saving Humans, la Mediterranea, ha iniziato a operare davanti alle coste della Libia in attesa di barconi di migranti da recuperare e poi portare in Italia. La nave, stando a quanto dichiarato dalla Ong, questa notte prima dell'alba sarebbe stata accerchiata dai miliziani libici. " Dalle 3 della notte appena trascorsa Mediterranea, la nuova nave dell’organizzazione italiana del soccorso civile in mare per la sua prima missione, è entrata nella zona Sar sotto il controllo libico iniziando la sua attività di pattugliamento e monitoraggio in acque internazionali a circa 30 miglia nautiche dalle coste della Libia ", si legge nella nota.

Secondo quanto dichiarato da Mediterranea, " a partire dalle ore 5 di questa mattina, la nave è stata circondata da diversi RHIB (gommoni veloci) militari, che avevano a bordo ciascuno 5/6 uomini armati con pistole e fucili mitragliatori. Le imbarcazioni non hanno risposto a nessuna richiesta di identificarsi. A un certo punto, intorno alle 7:30, sono diventati ben otto i gommoni veloci disposti a cerchio intorno a Mediterranea, e hanno cominciato pericolose manovre intorno alla prua della nave, mentre i miliziani a bordo, in divisa e molti con il volto coperto dal passamontagna, facevano gesti di minaccia all’indirizzo del nostro equipaggio. Subito dopo iniziavano a inviare ossessivi messaggi radio con una sola frase 'Go out of Libya - Go out of Libya’ ".