Sparire dal lavoro senza affrontare il proprio capo, i colleghi ed eventuali discussioni. In Giappone questa particolarissima pratica è diventata… un servizio a pagamento. All’ombra del Monte Fuji esistono infatti agenzie che ricevono l’incarico di comunicare le dimissioni al posto del dipendente e che possono completare l’intera procedura in appena 15 minuti. Un fenomeno che sta trovando soprattutto tra i giovani una nuova clientela.

Come sparire dal posto di lavoro

La tendenza è stata messa in luce da Deutsche Welle, che ha raccolto la storia di un giovane giapponese poco più che ventenne, impiegato in una società immobiliare e sottoposto quotidianamente alle urla dei colleghi. Invece di presentarsi dal proprio superiore per annunciare le dimissioni, il ragazzo ha cercato online un’agenzia disposta a farlo al posto suo.

Cosa sappiamo del servizio? Costa generalmente poco più del corrispettivo di 100 euro. Albatross, una delle società più attive nel settore, gestisce circa 450 dimissioni al mese e chiede l’equivalente di circa 120 euro ai dipendenti a tempo pieno. Ma chi sono i cittadini attratti da un simile servizio? La clientela è composta soprattutto da giovani che lavorano nei servizi e nell’industria.

Le ragioni per rivolgersi a queste aziende sono variabili e spaziano dai conflitti con i superiori fino alla violenza fisica e alle molestie sessuali. Un sondaggio della società di consulenza Shikigaku ha infatti rilevato inoltre che circa un lavoratore giapponese su tre, tra i 20 e i 49 anni, ha dichiarato di aver subito una qualche forma di molestia sul posto di lavoro.

Un business preoccupante

In Giappone esiste un termine, bakkure, utilizzato per indicare chi scompare improvvisamente dal proprio posto di lavoro, una sorta di ghosting applicato all’ufficio. La pratica si inserisce in una cultura aziendale nella quale il rapporto con il datore di lavoro è stato a lungo associato a lealtà, appartenenza e permanenza.

Il modello dell’impiego a vita, pur essendosi molto ridimensionato, ha lasciato un’eredità culturale ancora visibile. Non è un caso che annunciare personalmente le dimissioni viene talvolta ancora percepito come un gesto capace di deludere il proprio superiore o disturbare l’equilibrio del gruppo. Per questo alcune persone preferiscono pagare qualcuno affinché faccia il lavoro al posto loro.

C’è infine un altro paradosso: chi decide di sparire deve farlo con educazione. Le agenzie possono comunicare all’azienda i ringraziamenti del dipendente e, prima dell’uscita, consigliano persino di svuotare la propria scrivania e portare via gli effetti personali. In altre parole, il lavoratore può anche evitare il proprio capo, ma non necessariamente le regole non scritte della società giapponese.