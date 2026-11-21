C’è un gesto che chi ha terminato le cure oncologiche compie alla fine del percorso: suonare la campanella del sollievo. La principessa Kate non l’ha suonata a gennaio del 2025, quando il suo tumore è stato dichiarato in remissione. Piuttosto ha scelto di compiere un altro gesto, più estremo, ma forse più liberatorio: scalare le Three Peaks, le tre montagne più alte di Scozia, Inghilterra e Galles. Lo scorso giugno, in occasione del National Three Peaks Challenge, la principessa del Galles ha affrontato una sfida durissima: 37 chilometri di percorso e circa 3mila metri di dislivello da coprire in 24 ore. Un’impresa che è stata documentata in un docufilm – “Heal” - che verrà trasmesso dalla BBC il 29 novembre.

Le parole di Kate nel trailer

Il trailer del documentario “Heal” è stato rilasciato nelle scorse ore e racconta non soltanto la fatica della scalata, ma anche il significato personale di quella sfida. “Il cancro ti cambia. Cambia il tuo corpo, ti cambia fisicamente ma c’è una parte molto più profonda che una diagnosi di cancro comporta, che cambia in te quando il disagio prevale e la felicità se ne va, cominci a domandarti: perché continuare?”, rivela Kate nel filmato, parlando con suo fratello James: “Guarire è un percorso che ti porta a riconnettersi con le cose che un tempo conoscevi, a trovare un senso di speranza e gioia accanto all’incertezza. E’ chiaro che non siamo destinati ad affrontare le sfide della vita da soli, le cose possono rinnovarsi e crescere. Spesso è attraverso il dolore che ci rendiamo conto che c’è una grande bellezza che si cela oltre”.

Di cosa parla il docufilm “Heal”

Il docufilm ripercorre la battaglia personale della principessa contro il cancro, scoperto nel 2024, alternando il racconto della sua esperienza ad alcuni momenti legati alle visite compiute nell’ultimo anno negli ospedali per incontrare i pazienti oncologici e alle immagini della scalata. Nel trailer Catherine spiega di non aver suonato la tradizionale campanella al termine delle cure, ma di aver voluto celebrare simbolicamente la fine di quel percorso, portando a termine la Three Peaks Challenge, che da sempre ha una finalità benefica legata proprio all’ospedale dove la principessa è stata curata.

Il filmato mostra anche i momenti più emozionanti dell’impresa: dalle lacrime per il ricordo dei momenti difficili vissuti dopo la diagnosi all’abbraccio liberatorio con William e i figli alla fine della scalata. Tra vento, nebbia e tratti affrontati con indosso soltanto maglietta e pantaloncini, Kate ha portato a termine la sfida con una scorta ridotta al minimo ma dal forte valore simbolico, dedicata alla Royal Marsden Cancer Charity, l’istituto londinese in cui è stata curata a cui verranno devoluti i proventi della distribuzione del docufilm.