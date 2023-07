Sopravvissuto all'11 settembre muore per salvare dei bambini in un lago

Sopravvissuto ai tragici eventi dell'11 settembre, un eroico padre di tre figli è morto dopo aver soccorso dei bambini che rischiavano di annegare nel lago Michigan. La tragedia si è verificata lo scorso 4 luglio, verso le 13.30 ora locale, la vittima è il 43trenne Luke Laidley. L'uomo stava celebrando la festa dell'indipendenza a bordo della sua barca, quando ha visto una piccola imbarcazione piena di bambina ribaltarsi. Senza pensarci un secondo, l'uomo si è tuffato in acqua per soccorrere i piccoli che stavano andando a fondo.

Un grande sforzo fisico per trarre in salvo i bambini, trasportati fino a riva. Come riportato dal New York Post, Laidley ha accusato un malore dopo aver aiutato l'ultimo ragazzino in acqua. In attesa dell'arrivo dei soccorrittori, è stato praticato un massaggio cardiaco. Sul posto sono arrivati i sanitari dell'Evanston Hospital, ma le condizioni del 43enne erano già gravissime. Purtroppo non c'è stato nulla da fare: i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso subito dopo l'arrivo in ospedale.

Nativo di Chicago, Laidley è stato descritto come un " vero padre di famiglia " dai suoi cari. Lascia la moglie Lauren e i tre figli di 7, 5 e 3 anni. Dopo la laurea in Finanza al Boston College, l'uomo all'età di 21 anni si trasferì a New York dopo aver ottenuto il suo primo impiego in Morgan Stanley, al World Trade Center. L'11 settembre del 2001, giorno del tremendo attentato terroristico, Laidley era al suo secondo giorno di lavoro e riuscì miracolosamente ad evacuare dal 61esimo piano della Torre Sud. Quel giorno morirono tredici dipendenti di Morgan Stanley.