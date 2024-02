Maxi incendio a Valencia, in fiamme palazzo di 14 piani: decine di persone intrappolate

Paura nella città spagnola di Valencia, dove nella serata di oggi, giovedì 22 febbraio, si è verificato un vasto incendio che ha completamente avviluppato un edificio di 14 piani. Si tratta di una situazione molto critica, con persone riuscite a fuggire nei balconi e ancora in attesa di essere messe in salvo. Una corsa contro il tempo, con le forze dell'ordine e i vigili del fuoco impegnanti nella lotta contro le fiamme.

La situazione a Valencia

Secondo quanto riferito da El Pais, il grande incendio ha coinvolto un palazzo di 14 anni sito nel quartiere Campanar di Valencia, fra le vie Maestro Rodrigo e Poeta Rafel Alberti. Le fiamme stanno letteralmente devastando l'edificio, sempre più consumato dal rogo. Una lunga colonna di fumo e fiamme è ben visibile anche a distanza.

A quanto pare è bastata solo mezz'ora perché le fiamme si diffondessero, interessando gran parte del palazzo, costruito nel 2008. L'allarme è stato dato dopo le 17.30, quando sono arrivate le prime chiamate al numero di emergenza. Sui social è stato poi diramato l'allarme ai cittadini, con la raccomandazione di non avvicinarsi al luogo dell'incendio, in quanto " potrebbe essere pericoloso e per agevolare il lavoro delle squadre di emergenza".

Stando alle prime informazioni rilasciate dai quotidiani spagnoli, le fiamme hanno coperto l'intera facciata del palazzo. L'incendio sarebbe partito da uno degli appartamenti al quindi piano e si è diffuso rapidamente, cominciando a salire e a interessare anche gli altri piani. Secondo quanto affermato dai vigili del fuoco, il materiale utilizzato nella costruzione della facciata potrebbe essere stato una delle cause della rapida propagazione dell'incendio. Si tratta infatti di piastre di alluminio composte da un isolante sintetico particolarmente combustibile.

Ancora ignoto il numero delle persone coinvolte, o delle vittime. El Pais riferisce di sette persone tratte in salvo dai vigili del fuoco. Tutte quante hanno riportato vari gradi di ustione e danni da inalamento di fumo. Altri individui che si trovavano all'interno del palazzo hanno invece trovato temporaneo scampo uscendo nei balconi, ma ora sono intrappolate e attendono di essere tratte in salvo. Secondo El Mundo, una persona che si trovava al primo piano e riuscita a saltare ed è stata recuperata con un telo steso in precedenza dai soccorritori. A restere feriti anche due vigili del fuoco, che hanno riportato ustioni alle mani. Nei pressi dell'edificio è già stato allestito un ospedale da campo.

Stando a quanto riportato dal giornale locale Levante, un padre e una figlia adolescente sarebbero intrappolati sul balcone al sesto piano del palazzo.

Le parole del premier

Il premier spagnolo Pedro Sanchez sta seguendo con apprensione la situazione di Valencia. Il primo ministro spagnolo si è detto sconvolto dal terribile incendio, e ha assicurato di essere in contatto con il governatore della regione e il sindaco della città per essere sicuro di " offrire tutto l'aiuto necessario".

Il premier ha ringraziato i soccorritori per il loro lavoro e si è dichiarato vicino a tutte le persone coinvolte nella tragedia.