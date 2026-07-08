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Sparatoria in un liceo in Baviera: diversi feriti. Arrestato il sospetto assalitore

Il numero di persone coinvolte nella sparatoria è ancora ignoto. Secondo le autorità, i feriti gravi sarebbero quattro. Ancora ignoto il movente

Sparatoria in un liceo in Baviera: diversi feriti. Arrestato il sospetto assalitore
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Articolo in aggiornamento

Diverse persone sono rimaste ferite dopo che una persona ha aperto il fuoco nel liceo Welfen Gymnasium di Schongau in Baviera. Il sospetto è stato fermato, ha reso noto la polizia. Le autorità hanno precisato che il numero dei feriti e la gravità delle lesioni sono ancora in fase di accertamento. Secondo Bild, i feriti gravi sarebbero quattro.

Sul posto sono intervenute oltre 15 pattuglie di polizia, mentre diversi elicotteri sorvolano l'area. Le autorità hanno invitato la popolazione a evitare la zona intorno all'istituto scolastico mentre sono in corso le operazioni.

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