Sparatoria in un liceo in Baviera: diversi feriti. Arrestato il sospetto assalitore

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Diverse persone sono rimaste ferite dopo che una persona ha aperto il fuoco nel liceo Welfen Gymnasium di Schongau in Baviera. Il sospetto è stato fermato, ha reso noto la polizia. Le autorità hanno precisato che il numero dei feriti e la gravità delle lesioni sono ancora in fase di accertamento. Secondo Bild, i feriti gravi sarebbero quattro.

Sul posto sono intervenute oltre 15 pattuglie di polizia, mentre diversi elicotteri sorvolano l'area. Le autorità hanno invitato la popolazione a evitare la zona intorno all'istituto scolastico mentre sono in corso le operazioni.