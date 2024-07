Spari contro Donald Trump, ferito a un orecchio al comizio in Pennsylvania

Ascolta ora 00:00 00:00

Panico e terrore a Butler, in Pennsylvania. Spari contro Donald Trump mentre si trovava sul palco durante una manifestazione elettorale. L'ex presidente degli Stati Uniti è stato visto con l'orecchio destro insanguinato mentre era circondato dagli agenti di sicurezza che lo hanno allontanato dal palco mentre il tycoon alzava il pugno verso la folla.

The Donald stava mostrando una tabella con i numeri dei valichi di frontiera quando i colpi sono esplosi. Le immagini hanno dunque ritratto Trump mentre allungva la mano destra verso il collo e sembrava che ci fosse sangue sul suo viso.

Trump si è rapidamente nascosto dietro la pedana, mentre gli agenti della sua scorta si precipitavano sul palco e la folla urlava. I colpi sono continuati mentre gli agenti si occupavano di Trump che è stato portato via e adesso si trova in una struttura medica per accertamenti.