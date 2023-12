Spari vicino ad una biblioteca di Baltimora, 1 morto e 4 feriti. Caccia al killer

In America è caccia ad un killer che stamattina a Baltimora nel Maryland, ha compiuto una sparatoria vicino ad una biblioteca al 1800 di Woodlawn Dr.. L'uomo armato di pistola, ha cominciato a sparare, nel parcheggio accanto alla Woodlawn Branch Library, per poi scappare. Quando la polizia è arrivata, ha trovato un'auto bianca crivellata di colpi, con dentro il corpo di un uomo ormai morto e quattro persone ferite in modo grave che sono state immediatamente trasportate nei più vicini ospedali della zona.

Caccia in tutti gli States

Da quel momento la polizia ha diramato un allarme ed è iniziata una caccia al killer in tutti gli States. Gli agenti della contea di Baltimora hanno inoltre aperto un numero dedicato chiedendo a chiunque abbia notizie dell'uomo tutt'ora in fuga o abbia assistito alla sparatoria di chiamare anche in forma anonima.

Non si hanno notizie sul perché di questo gesto e si attendono i risultati degli interrogatori delle persone ricoverate nei vari ospedali della zona, anche se viene esclusa la pista terroristica e si sta seguendo quella di un atto di vendetta o di una guerra tra band. Per questo motivo gli agenti hanno anche acquisito i video di varia telecamere della zona che si spera possano dare un volto al misterioso assassino.