"Sporco e immorale". Due influencer nigeriani condannati a sposarsi per un bacio su TikTok

Un bacio social dagli effetti inimmaginabili. Un tribunale della città di Kano, nel nord della Nigeria, ha disposto che la polizia islamica locale celebri il matrimonio tra due popolari utenti di TikTok, Basira Yar Guda e Idris Mai Wushirya. Il motivo? La pubblicazione di un video su TikTok considerato “indecente”, nel quale i due si mostrano in atteggiamenti affettuosi. Un bacio, nulla di più, ma "sporco e immorale" secondo le autorità. Ma la sentenza parla chiaro: il matrimonio dovrà essere celebrato entro sessanta giorni e un eventuale ritardo costituirebbe oltraggio alla corte.

Il filmato al centro del caso mostra i due mentre si baciano e si abbracciano, scene giudicate in contrasto con i principi morali della comunità musulmana locale. A Kano, città in cui la legge islamica convive con quella civile, la polizia religiosa che fa rispettare la Sharia – chiamata Hisbah - ha il compito di vigilare sul rispetto delle regole della Sharia. L’episodio ha riacceso il dibattito sulla difficile convivenza tra la diffusione dei social media e l’autorità religiosa nei dodici Stati nigeriani a maggioranza musulmana.

Negli ultimi tempi la Hisbah ha più volte arrestato o sanzionato influencer e artisti per materiale ritenuto contrario alla morale. La sentenza contro i due influencer ha diviso la popolazione: c’è chi la giudica “controversa” e “non convenzionale”, ritenendola un precedente che limita la libertà individuale, e chi invece la considera una misura coerente con i valori religiosi e il rispetto del pudore. “Il tribunale ha ordinato alla Hisbah di sposare l’uomo e la donna perché sono talmente innamorati che mostrano su TikTok il loro romanticismo” ha dichiarato all’Afp Baba-Jibo Ibrahim, portavoce giudiziario dello Stato di Kano.

Secondo il direttore generale della Hisbah Abba Sufi l’organizzazione ha già avviato i preparativi per la cerimonia. “Nonostante la scadenza siamo determinati a festeggiare le nozze il prima possibile” la sua conferma, aggiungendo che “i futuri sposi hanno dato il loro consenso”. I genitori di Wushirya sono stati ascoltati dalla polizia islamica, confermando il loro “esplicito consenso” al matrimonio.

La Hisbah ha inoltre contattato la famiglia di Yar Guda, residente nello Stato di Zamfara, a circa 300 chilometri da Kano. Il governo locale, secondo fonti ufficiali, si sarebbe impegnato ad acquistare una casa per la coppia, accogliendo la richiesta della futura sposa di non vivere in un’abitazione in affitto.