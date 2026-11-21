Nel giorno dello sciopero generale indetto in Italia, a Roma sono stati lanciati petardi, bottiglie e addirittura una molotov contro il ministero dell’Istruzione, a Torino la polizia ha dovuto rispondere con idranti e lacrimogeni al ponte della Gran Madre, mentre a Bologna e in altre città i cortei si sono trasformati in scontri. Parallelamente in Germania le proteste della Generazione Z, nate come in Italia con rivendicazioni su scuola e costo della vita, hanno prodotto barricate in fiamme, lanci di petardi e cariche con accensione degli idranti a Lipsia e Amburgo. In tutta Europa si è generato un clima di tensione organizzata che si ripete di settimana in settimana.

In questo contesto assume un significato particolarmente allarmante un documento circolato pochi giorni fa su una piattaforma di informazione antagonista, presentato come “Demo 1x1” per i manifestanti. Il testo non si limita a dare consigli generici su come restare anonimi ma raccomanda di non portare telefoni né smartwatch, di non fare foto o video, di non parlare mai di azioni passate o future al telefono o in presenza di estranei, di cambiare completamente outfit solo nel momento in cui si vuole diventare irriconoscibili, di indossare abiti neri privi di loghi e scarpe da buttare dopo l’azione, di scrivere col pennarello sul braccio il numero dell’avvocato che si offerto di seguire le cause per gli antagonisti. Ma, soprattutto, insiste sulla necessità di non lasciare tracce di Dna: abiti lavati di fresco, carta e buste nuove, guanti monouso, utensili e superfici disinfettate con candeggina prima di stampare i volantini. Consiglia anche di distribuire i fogli solo in posti di stampa “sicuri” e di farlo preferibilmente in abiti colorati e poco riconoscibili all’inizio del corteo.

Ma è sulla lista degli oggetti che il documento diventa più esplicito e più inquietante. Tra quelli definiti “pratici e legali” compaiono colliri o biberon pieni di acqua naturale, bandiere con manico spesso al massimo tre centimetri presentate come strumento di autodifesa contro i nazisti, e semplici cucchiai da tavola il cui utilizzo dichiarato è estrarre pietre dal terreno per poi lanciarle. Subito dopo, senza ambiguità, viene elencata una serie di oggetti chiaramente illegali: fumogeni, bengala, petardi, bombe di vernice, spray al limone contro i cani, bottiglie e pietre rese prive di tracce di Dna, batterie di fuochi d’artificio, puntatori laser, chiodi a quattro punte, fionde e molotov. Si avverte che coltelli, spray al peperoncino e altri strumenti da difesa personale sono “illegali e poco pratici”, mentre si incoraggia l’uso di tutto ciò che può creare barriere, confusione e danno.

Questo non è un semplice volantino di contestazione e non può essere considerato come tale: è un manuale operativo che insegna a una generazione di giovani come trasformare una manifestazione in un’azione di forza, come evitare le prove, come prepararsi allo scontro e come gestirlo. Quando in piazza si vedono lanci di petardi, barricate e molotov, non si può più fingere che siano episodi isolati nati dall’emotività del momento, come la sinistra cerca in tutti i modi di far credere. C’è un’organizzazione dietro, ci sono testi che preparano metodicamente a tutto quello e finché documenti di questo genere circoleranno liberamente e verranno presentati come “consigli pratici”, esiste il dovere di chiamare le cose con il loro nome: non è dissenso dissenso, non può essere chiamato esternazione del pensiero: è guerriglia.