La scritta «Qui nessuno è straniero» a Palazzo Marino e nei punti di ingresso di Milano, lotta dura ai militari in città che «non servono a niente e i blindati ci fanno apparire come una città in guerra, uno spettacolo indegno» e non basta la tassa sui super ricchi , promette anche una revisione delle tariffe dei mezzi pubblici «vanno ripensate. I turisti possono pagare un biglietto semplice più caro, si deve arrivare alla gratuità per giovani lavoratori e studenti e chi ha di più deve pagare di più». Parola del Pd Pierfrancesco Majorino, che a un mese dalla discesa in campo come candidato alle primarie del centrosinistra - «sono molto tranquillo e ottimista, sicuramente le faremo e saranno e febbraio, mi pare ovvio» assicura -, ieri al Teatro Litta ha snocciolato pillole del programma. Ammettendo, sempre a proposito delle primarie, che «in questo momento siamo un po’ tanti, se riduciamo il numero aiutiamo gli elettori a scegliere. Dobbiamo costruire un grande progetto progressista e più uniamo le forze e più contiamo. Io sono in campo con molta determinazione ma anche in ascolto delle proposte degli altri candidati». Messaggio rivolto al dem Lorenzo Pacini e agli attivisti Tommaso Goisis e Carlotta Cossutta, i nomi più a sinistra. La vicesindaco Pd Anna Scavuzzo lancerà la sfida giovedì sullo stesso palco, Mario Calabresi ha pronto un maxi evento il 3 dicembre al Carcano. E a chi fa notare che con tre dem in campo (ad esempio) la capogruppo Pd in Comune Uguccioni o la presidente dell’aula Buscemi ma anche assessori come Censi e diversi consiglieri del partito si siano già schierati al fianco del giornalista Majorino si limita a rispondere che «ognuno fa le proprie scelte e valutazioni, penso che le primarie servano anche a mettere a confronto più opzioni, ci sono opzioni più moderate come quella di Calabresi e più progressiste come la mia decideranno gli elettori». Lo slogan è «Più coraggio, Milano» e dunque fa la voce più grossa quando assicura che si batterà per cambiare l’«indegna» intitolazione dell’aeroporto di Malpensa a Silvio Berlusconi, «mi piacerebbe fosse dedicato all’ambasciatore Luca Attanasio» ucciso in Congo. O quando avverte il presidente del Milan Paolo Scaroni che «Milano è dei cittadini e non dei fondi, se si dovesse riaprire la questione legata a San Siro per me la soluzione migliore resta la ristrutturazione del Meazza. E non credo sia una vicenda chiusa».

Sulla sicurezza, stop ai militari, «abbiamo bisogno di 500 agenti della polizia e 500 nuovi mediatori sociali ed educatori che operino nei quartieri più esposti per gestire e prevenire i conflitti nelle periferie, va reintrodotto il vigile di quartiere». E invece dei blindati, nella capitale dei reati secondo lui sarebbe più utile «una flotta di camper e punti mobili nei quartieri più fragili per offrire informazioni, orientamento ai servizi e supporto alle persone vulnerabili». Promette salario minimo ai dipendenti comunali «a 12 euro». Biglietti invenduti della Scala o alle grandi mostre gratis a chi non c’è mai stato sul modello del sindaco di New York, «lo fa Mamdani, lo faremo anche noi». Nessuno è straniero e quindi nel programma parla di «popolazione con background migratorio» quando propone ad esempio di facilitare l’accesso a mostre e spettacoli, erogando contributi per la sottotitolazione o quando promette di rafforzare il loro «protagonismo» nella progettazione di spazi e servizi. Si prende un impegno «da far tremare i polsi». Entro fine mandato «non voglio più persone che dormono per strada».E abbassare di 2 gradi la temperatura» in città, realizzando corridoi verdi come a Medellin (9, uno per Municipio) o di un rifugio climatico a 300 metri da ogni casa, pergolati e tende alle fermate del tram, nebulizzatori nelle piazze. Ancora, «azzerare le emissioni delle consegne in Area C», lotta dura ai data center, un «grande piano contro la solitudine» (forme di abitare condiviso per gli anziani), tate badanti di condominio, nidi gratuiti per tutti, il primo «delegato ai diritti civili». E vuole una Milano che «dica di essere sempre e con ostinazione contro il genocidio perpetuato dal governo israeliano». Messaggio ai pro Pal: lo stop al gemellaggio con Tel Aviv è garantito. Tra le stoccate a Sala (senza citarlo): la città «non è un consiglio d’amministrazione», «lo scambio di punti di vista non è una noiosa necessità ma una condizione per governare meglio», «la città non la fanno gli interessi immobiliari», lo studentato all’ex Villaggio olimpico «non è un modello da replicare» e «basta con le piscine chiuse, una pagina nera». Nei primi giorni da sindaco istituirebbe un servizio civico civile a disposizione dei ventenni. «Forse a pensarci bene, la prima cosa semplicissima sarà chiamare in Comune un gruppo di ragazzi e dire ora tocca a voi, non a me. Discutiamo insieme di come la città possa diventare il luogo per una nuova generazione».

Tra i presenti o sul palco, gli assessori Lamberto Bertolè e Gaia Romani, Barbara Pollastrini, Cristina Tajani, Onorio Rosati, Anna Tognoli, figlia dell’ex sindaco, Pietro Modiano, Massimiliano Tarantino, l’attivista Eshmita Somrah, chiusura con il «Milanese Imbruttito».