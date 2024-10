"Sarà la tempesta del secolo". L'uragano Milton pronto a colpire la Florida

Salgono i timori e le preoccupazioni per l'uragano Milton che tra pochissime ore impatterà con le coste della Florida ma la sua influenza si fa già sentire da molte ore: a scopo precauzionale dalla giornata di ieri sono stati cancellati quasi duemila voli aerei, più o meno lo stesso numero anche per giovedì 10 ottobre con tutte le partenze e gli arrivi ormai bloccati dai principali aeroporti dello Stato. Anche se ha perso potenza si tratta di un uragano di categoria 4 su una scala da uno a cinque che questa notte impatterà sulla terraferma nell'area della costa centrale del Golfo.

Alla Casa Bianca si segue in tempo reale l'evoluzione di questa forza della natura che ha già costretto milioni di persone a lasciare le proprie abitazioni per una questione di vita o di morte. " Sembra che sarà la tempesta del secolo, sono qui con la mia amministrazione, siamo in prima linea per prepararci alla tempesta, per salvare vite ", ha dichiarato il presidente Joe Biden che insieme a Kamala Harris ha presieduto a una tavola rotonda per essere preparati all'uragano ma ancora decidere sugli interventi per il precedente Helene transitato nei giorni scorsi. Le previsioni meteo sono pessime: i venti soffieranno tra 170 e 200 Km/h, numeri incredibili che potranno avere un impatto distruttivo su larga scala: secondo le previsioni degli esperti meteorologi americani, questi venti sarebbero in grado di coprire interamente le dimensioni della Florida.

Moments ago this tornado just hit Fort Myers, a few miles from my home. This is part of the outer bands of Hurricane Milton.



There are multiple power outages. Winds have calmed for now. The storm surge has not started as of yet. Video by: Dylan Boehm

