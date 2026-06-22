Stupri su minori, punture di siringa e violenze: la notte da incubo di Parigi per la “Festa della musica”

Altra notte di follia a Parigi per la “Festa della musica”, tradizionale appuntamento estivo che non si è fermato nemmeno per l’ondata straordinaria di caldo che sta attraversando la Capitale francese. Decine di migliaia di persone si sono riversate nelle strade di Parigi per tutta la notte e sono stati quasi 150 gli arresti, per la precisione 148, solo nella Capitale. Si tratta di una nuova scia di violenze che ha trasformato le celebrazioni in un ennesimo bollettino di guerra, con il ritorno del fenomeno delle punture selvagge in mezzo alla folla. A raccontarlo è il quotidiano parigino Le Parisienne, che nel suo sito fa il resoconto dell’ultima notte di violenza a Parigi.

Il ministero dell'Interno ha dovuto schierare un esercito di quasi 5.000 tra poliziotti e gendarmi, supportati da 2.500 vigili del fuoco. A livello nazionale gli arresti totali sono stati 243, ma il cuore del caos è stata la Capitale, dove si sono registrati furti, violenze, spaccio di stupefacenti e gravi aggressioni sessuali. Gli episodi più inquietanti sono comunque legati alle punture di siringa: già nel tardo pomeriggio, a Place de la République, un uomo ha denunciato di essere stato punto da un individuo che girava tranquillamente con i dispositivi appesi alla cintura prima di far perdere le sue tracce. Poco più tardi, in Boulevard de la Madeleine, una donna è svenuta dopo essere stata punta ai glutei ed è stata trasportata d'urgenza in ospedale ma l'episodio più grave in tal senso si è consumato nel IX arrondissement, dove una ragazza è stata prima punta e successivamente violentata all'interno di un'abitazione; il presunto aggressore è stato poi rintracciato e bloccato dalle forze dell'ordine.

A Gagny, nella Seine-Saint-Denis, un uomo di 48 anni di cui non è stata resa nota la nazionalità è stato arrestato in flagrante durante un concerto locale dopo aver aggredito sessualmente una bambina di appena 12 anni. Quasi contemporaneamente, a Nogent-sur-Marne, una ragazzina di 15 anni si è presentata sconvolta alle forze dell'ordine per denunciare uno stupro subito nel pieno degli eventi. In rue de Poitou, secondo quanto riferito da Le Parisienne, una Toyota Corolla ha “accelerato all'improvviso” tra la folla, travolgendo un passante e ferendolo a una gamba.

L’auto è riuscita a darsi alla fuga in boulevard Beaumarchais facendo perdere le proprie tracce mentre la vittima è stata trasportata in ospedale in codice giallo. Nonostante tutto questo, dal ministero dell'Interno tentano di minimizzare, definendo la situazione sotto controllo e parlando di “” grazie ai dispositivi di sicurezza.